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Drone saldırıları için ‘Kapan’ önlemi
Drone saldırıları için ‘Kapan’ önlemi
Mini/mikro İHA’lar veya drone’lar son yıllarda kolay erişimi ve ucuz maliyeti dolayısıyla istihbarat elde etme veya saldırı amaçlı olarak sık sık kullanılmaya... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T11:53+0300
2021-10-06T11:53+0300
savunma
iha
drone
meteksan savunma
savunma sanayi
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Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte tehdit tipleri de değişiyor. Bu değişim, yeni tür savunma silahlarının kullanımını gündeme getiriyor. Örneğin, tedariki son derece kolay olan mini/mikro İHA’lar ve drone’lar, istihbarat toplama ve saldırı eylemlerinde de giderek artan bir sıklıkta kullanılmaya başlandı. Dünya çapındaki eğilimlere bakıldığında da bu yeni tehdide karşı, yenilikçi savunma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştığı görülüyor. Ankara’da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde de yeni nesil tehditlere dair birçok ürün sergileniyor. Bu ürünlerden biri de Meteksan Savunma standında sergilenen Kapan Drone Savar Sistemi oldu.Firma yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgilere göre Kapan Drone Savar Sistemi’nin üzerindeki radar 360° dönüyor ve sürekli olarak havayı tarıyor. Bu radar, mini/mikro İHA’ları veya drone’ları yaklaşık 4 kilometre mesafeden tespit edebiliyor. Tespit ettikten sonra bu bilgiyi kamera sistemine aktarıyor ve kamera hava aracını takip etmeye başlıyor. Bunun bir mini/mikro İHA veya drone olduğunu algıladıktan sonra bilgiyi RF karıştırıcıya veriyor. RF karıştırıcı da bu hava aracının sinyalini kesmek üzere harekete geçiyor. Bu sayede hava aracı ya düşüyor, ya geldiği yere geri dönüyor ya da havada asılı kalıp bataryası biterek yere düşüyor ve korunan bölgeye giremiyor.Firma yetkilileri sistemin tamamen otomatik olarak çalışabildiğini ya da operatör tarafından kontrol edilebildiğini ifade ediyor. Öte yandan sisteme RF karıştırıcı yerine lazer imha ya da avcı drone gönderme gibi özellikler de eklenebiliyor. Bu sistem askeri güvenliğin yanı sıra havalimanları, nükleer santral gibi kritik tesisler, üst düzey kişilerin konutları gibi sivil alanlarda da koruma sağlayabiliyor.Henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan sistemin birçok ülkeyle ihracat görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211005/tsk-envanterindeki-bir-amerikan-sistemi-daha-yerlilestiriliyor-1049543376.html
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iha, drone, meteksan savunma, savunma sanayi

Drone saldırıları için ‘Kapan’ önlemi

11:53 06.10.2021
© Sputnik / Turan SalcıKapan Drone Savar Sistemi
Kapan Drone Savar Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Mini/mikro İHA’lar veya drone’lar son yıllarda kolay erişimi ve ucuz maliyeti dolayısıyla istihbarat elde etme veya saldırı amaçlı olarak sık sık kullanılmaya başlandı. Bu hava araçlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için Kapan Drone Savar Sistemi geliştirildi.
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte tehdit tipleri de değişiyor. Bu değişim, yeni tür savunma silahlarının kullanımını gündeme getiriyor. Örneğin, tedariki son derece kolay olan mini/mikro İHA’lar ve drone’lar, istihbarat toplama ve saldırı eylemlerinde de giderek artan bir sıklıkta kullanılmaya başlandı. Dünya çapındaki eğilimlere bakıldığında da bu yeni tehdide karşı, yenilikçi savunma sistemlerinin kullanımının yaygınlaştığı görülüyor. Ankara’da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde de yeni nesil tehditlere dair birçok ürün sergileniyor. Bu ürünlerden biri de Meteksan Savunma standında sergilenen Kapan Drone Savar Sistemi oldu.
Firma yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgilere göre Kapan Drone Savar Sistemi’nin üzerindeki radar 360° dönüyor ve sürekli olarak havayı tarıyor. Bu radar, mini/mikro İHA’ları veya drone’ları yaklaşık 4 kilometre mesafeden tespit edebiliyor. Tespit ettikten sonra bu bilgiyi kamera sistemine aktarıyor ve kamera hava aracını takip etmeye başlıyor. Bunun bir mini/mikro İHA veya drone olduğunu algıladıktan sonra bilgiyi RF karıştırıcıya veriyor. RF karıştırıcı da bu hava aracının sinyalini kesmek üzere harekete geçiyor. Bu sayede hava aracı ya düşüyor, ya geldiği yere geri dönüyor ya da havada asılı kalıp bataryası biterek yere düşüyor ve korunan bölgeye giremiyor.
Firma yetkilileri sistemin tamamen otomatik olarak çalışabildiğini ya da operatör tarafından kontrol edilebildiğini ifade ediyor. Öte yandan sisteme RF karıştırıcı yerine lazer imha ya da avcı drone gönderme gibi özellikler de eklenebiliyor. Bu sistem askeri güvenliğin yanı sıra havalimanları, nükleer santral gibi kritik tesisler, üst düzey kişilerin konutları gibi sivil alanlarda da koruma sağlayabiliyor.
Henüz Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan sistemin birçok ülkeyle ihracat görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor.
MKE A.Ş. Yakın Hava Savunma Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
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