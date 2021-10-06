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Karabük'te 1800 yıl öncesine ait Çobanların Tanrısı işlemeli yüzük bulundu
Karabük'te 1800 yıl öncesine ait Çobanların Tanrısı işlemeli yüzük bulundu
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalarda kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait üzerinde mitolojiye göre... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T19:16+0300
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arkeolojik kazı
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Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Güney Nekropol’da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait demir yüzük bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yüzüğün üzerindeki akik taşında mitolojiye göre Çobanları Tanrısı olan ‘Pan’ karakterin işlendiği görüldü. Yüzükle birlikte bulunan diğer eserler Hadrianaupolis Antik Kenti içerisinde yer alan arkeoloji laboratuvarında incelemeye alındı.Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yüzükle ilgili olarak, şunları söyledi:Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında sürdürülüyor.
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karabük, yüzük, arkeolojik kazı

Karabük'te 1800 yıl öncesine ait Çobanların Tanrısı işlemeli yüzük bulundu

19:16 06.10.2021 (güncellendi: 19:17 06.10.2021)
© DHAKarabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalarda kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait üzerinde mitolojiye göre Çobanların tanrısı ‘Pan’ karakteri işli yüzük bulundu.
Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Güney Nekropol’da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan kaya mezarlarının içinde 1800 yıl öncesine ait demir yüzük bulundu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yüzüğün üzerindeki akik taşında mitolojiye göre Çobanları Tanrısı olan ‘Pan’ karakterin işlendiği görüldü. Yüzükle birlikte bulunan diğer eserler Hadrianaupolis Antik Kenti içerisinde yer alan arkeoloji laboratuvarında incelemeye alındı.
Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yüzükle ilgili olarak, şunları söyledi:
"Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı alanlarımızdan bir tanesi de Güney Nekropol. Burada yaklaşık 3 yılda 180 tane kaya mezarı açtık. Bu mezarların içerisinden ilginç buluntular ortaya çıktı. Bu buluntulardan bir tanesi de demir yüzük. Demir yüzüğe bir taş yerleştirilmiş. Bu akik bir taş. İlginç olan nokta ise bu akik taşın üzerine gözle görmekte bile zorlanacağımız bir figür işlenmesi. Figürde 'Pan' dediğimiz fantastik bir karakter var. Burada keçi boynuzlarını, bacaklarını ve asa görmekteyiz. Hadrianaupolis Antik Kent’inde bu tip buluntuların ortaya çıkması antik dönemde bu tip takı sanatının ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu da gösteriyor."
Eskipazar ilçesinin 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında sürdürülüyor.
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