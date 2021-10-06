Karabük'te 1800 yıl öncesine ait Çobanların Tanrısı işlemeli yüzük bulundu

"Hadrianaupolis Antik Kenti'ndeki kazı alanlarımızdan bir tanesi de Güney Nekropol. Burada yaklaşık 3 yılda 180 tane kaya mezarı açtık. Bu mezarların içerisinden ilginç buluntular ortaya çıktı. Bu buluntulardan bir tanesi de demir yüzük. Demir yüzüğe bir taş yerleştirilmiş. Bu akik bir taş. İlginç olan nokta ise bu akik taşın üzerine gözle görmekte bile zorlanacağımız bir figür işlenmesi. Figürde 'Pan' dediğimiz fantastik bir karakter var. Burada keçi boynuzlarını, bacaklarını ve asa görmekteyiz. Hadrianaupolis Antik Kent’inde bu tip buluntuların ortaya çıkması antik dönemde bu tip takı sanatının ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu da gösteriyor."