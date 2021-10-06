https://tr.sputniknews.com/20211006/merkel-rusya-tum-siparisleri-yerine-getiriyor-1049583802.html

Merkel: Rusya tüm siparişleri yerine getiriyor

Merkel: Rusya tüm siparişleri yerine getiriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya’nın enerji kaynaklarının tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeleri yerine getirdiğini belirtti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:31+0300

2021-10-06T18:31+0300

2021-10-06T18:31+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

angela merkel

doğalgaz

kuzey akım-2

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Merkel, Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Kuzey Akım-2 boru hattını faaliyete geçirme amacıyla doğalgaz fiyatlarını manipüle ettiği iddiasıyla ilgili soruya, “Rusya’nın yerine getirmediği siparişlerin olup olmadığı yönünde bir soru var. Birkaç gün önce aldığım bilgiye göre, böyle bir şey söz konusu değil” ifadesini kullandı.Doğalgaz konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü söyleyen Alman lider, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.Avrupalıların son yıllarda “düşük fiyatlara alıştığını” kaydeden Merkel, fiyat konusunun Ekim sonunda yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi’nde masaya yatırılacağını belirtti.

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rusya, vladimir putin, angela merkel, doğalgaz, kuzey akım-2