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https://tr.sputniknews.com/20211006/merkel-rusya-tum-siparisleri-yerine-getiriyor-1049583802.html
Merkel: Rusya tüm siparişleri yerine getiriyor
Merkel: Rusya tüm siparişleri yerine getiriyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya’nın enerji kaynaklarının tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeleri yerine getirdiğini belirtti. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T18:31+0300
2021-10-06T18:31+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
angela merkel
doğalgaz
kuzey akım-2
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Merkel, Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Kuzey Akım-2 boru hattını faaliyete geçirme amacıyla doğalgaz fiyatlarını manipüle ettiği iddiasıyla ilgili soruya, “Rusya’nın yerine getirmediği siparişlerin olup olmadığı yönünde bir soru var. Birkaç gün önce aldığım bilgiye göre, böyle bir şey söz konusu değil” ifadesini kullandı.Doğalgaz konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü söyleyen Alman lider, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.Avrupalıların son yıllarda “düşük fiyatlara alıştığını” kaydeden Merkel, fiyat konusunun Ekim sonunda yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi’nde masaya yatırılacağını belirtti.
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rusya, vladimir putin, angela merkel, doğalgaz, kuzey akım-2

Merkel: Rusya tüm siparişleri yerine getiriyor

18:31 06.10.2021
© REUTERS / Michael KappelerAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Michael Kappeler
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya’nın enerji kaynaklarının tedarikiyle ilgili tüm sözleşmeleri yerine getirdiğini belirtti.
Merkel, Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya’nın Kuzey Akım-2 boru hattını faaliyete geçirme amacıyla doğalgaz fiyatlarını manipüle ettiği iddiasıyla ilgili soruya, “Rusya’nın yerine getirmediği siparişlerin olup olmadığı yönünde bir soru var. Birkaç gün önce aldığım bilgiye göre, böyle bir şey söz konusu değil” ifadesini kullandı.
Doğalgaz konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü söyleyen Alman lider, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi.
Avrupalıların son yıllarda “düşük fiyatlara alıştığını” kaydeden Merkel, fiyat konusunun Ekim sonunda yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi’nde masaya yatırılacağını belirtti.
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