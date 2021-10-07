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ABD Kongresi, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı harekete geçti: Yaptırımlar geliyor
ABD Kongresi, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı harekete geçti: Yaptırımlar geliyor
Myanmar'da 1 Şubat'ta darbe yapan orduya ve ülkede insan hakları ihlallerine neden olduğu ileri sürülen yetkililere yaptırımlar öngören 'Burma Yasası' tasarısı... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T02:16+0300
2021-10-07T02:16+0300
dünya
abd
abd kongresi
myanmar
yaptırım
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Kongre üyelerinin büyük bölümünün desteğini alan "Burma Yasası" tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senato'nun dış ilişkiler komitelerine ayrı ayrı sunuldu.Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, söz konusu tasarının yasalaşması durumunda ABD'nin, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı çok net yaptırımlar uygulayacağı mesajını verdi.Darbeci generallerin yanı sıra ülkede insan hakları ihlallerine karıştığı ileri sürülen yetkililerin de yaptırımlara maruz kalacaklarını belirten Meeks, ABD'nin Myanmar halkına ise insani yardımlar noktasında el uzatacağını kaydetti.Yasa tasarısı, ABD'nin Myanmar'a silah satışının yasaklanmasını, darbeye ve insan hakları ihlallerine karışan kişilere yaptırım getirilmesini, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlenip işlenmediğinin ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını ve Myanmar halkına insani yardım yapılmasını öngörüyor.Tasarının Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından kısa sürede imzalanması bekleniyor.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210727/myanmar-askeri-yonetimi-2020-genel-secim-sonuclarini-gecersiz-saydi-1045064148.html
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abd, abd kongresi, myanmar, yaptırım

ABD Kongresi, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı harekete geçti: Yaptırımlar geliyor

02:16 07.10.2021
© AA ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi
 ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Myanmar'da 1 Şubat'ta darbe yapan orduya ve ülkede insan hakları ihlallerine neden olduğu ileri sürülen yetkililere yaptırımlar öngören 'Burma Yasası' tasarısı ABD Kongresi'ne sunuldu.
Kongre üyelerinin büyük bölümünün desteğini alan "Burma Yasası" tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senato'nun dış ilişkiler komitelerine ayrı ayrı sunuldu.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, söz konusu tasarının yasalaşması durumunda ABD'nin, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı çok net yaptırımlar uygulayacağı mesajını verdi.
Darbeci generallerin yanı sıra ülkede insan hakları ihlallerine karıştığı ileri sürülen yetkililerin de yaptırımlara maruz kalacaklarını belirten Meeks, ABD'nin Myanmar halkına ise insani yardımlar noktasında el uzatacağını kaydetti.
Yasa tasarısı, ABD'nin Myanmar'a silah satışının yasaklanmasını, darbeye ve insan hakları ihlallerine karışan kişilere yaptırım getirilmesini, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlenip işlenmediğinin ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını ve Myanmar halkına insani yardım yapılmasını öngörüyor.
Tasarının Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından kısa sürede imzalanması bekleniyor.
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27 Temmuz, 07:25

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
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