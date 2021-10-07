Dünya yazarı: Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısı arttıkça küçük esnaf perişan olmayacak mı?

"Biz devasa işletmeleri bile özelleştirip devletin üretimden çıkması gerektiğini savunduktan yıllar sonra şimdi “büyük bakkalcılık” mı yapacağız? Peki yapalım; madem enflasyona çare olacak; niye sayıyı binle sınırlı tutuyoruz ki, 2 bin olsun, 3 bin olsun! Bu marketler ucuz satış yapacaklar, vatandaş nefes alacak. Hedef tahtasındaki marketlerden pek de ucuza satış yapmayan bu marketler şimdi bile zarar ediyor, sayı arttıkça zarar katlanmayacak mı? Zincir marketlere iki nedenle cephe alınmamış mıydı? Birinci iddia fahiş fiyat uyguladıkları, ikincisi küçük esnafı zor duruma düşürdükleriydi. Peki Tarım Kredi Kooperatifl eri marketlerinin sayısı arttıkça küçük esnaf tümüyle perişan olmayacak mı?"