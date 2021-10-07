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https://tr.sputniknews.com/20211007/dunya-yazari-tarim-kredi-kooperatifleri-market-sayisi-arttikca-kucuk-esnaf-perisan-olmayacak-mi-1049602824.html
Dünya yazarı: Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısı arttıkça küçük esnaf perişan olmayacak mı?
Dünya yazarı: Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısı arttıkça küçük esnaf perişan olmayacak mı?
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Hani zincir marketler esnafı zor duruma düşürmüştü. Tarım Kredi marketleriyle esnaf tümden perişan olmayacak mı?" dedi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T09:50+0300
2021-10-07T09:50+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
enflasyon
gıda enflasyonu
fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
tarım kredi kooperatifleri
fahiş fiyat
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Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısını 1000'e çıkaracağız" söylemine ilişkin olarak "Hani zincir marketler esnafı zor duruma düşürmüştü... Tarım Kredi marketleriyle esnaf tümden perişan olmayacak mı?" dedi. Aktaş "Öyle görünüyor ki ya enflasyonun gerçek nedenini anlayamadık ya da çözüm adına elimizden bir şey gelmediği için anlamamış gibi yapmayı tercih ediyoruz. Çok muhtemeldir ki ikinci olasılık geçerli." diyerek yazısında şöyle dedi:
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recep tayyip erdoğan, enflasyon, gıda enflasyonu, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, tarım kredi kooperatifleri, fahiş fiyat

Dünya yazarı: Tarım Kredi Kooperatifleri market sayısı arttıkça küçük esnaf perişan olmayacak mı?

09:50 07.10.2021
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© İHA
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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Hani zincir marketler esnafı zor duruma düşürmüştü. Tarım Kredi marketleriyle esnaf tümden perişan olmayacak mı?" dedi.
Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısını 1000'e çıkaracağız" söylemine ilişkin olarak "Hani zincir marketler esnafı zor duruma düşürmüştü... Tarım Kredi marketleriyle esnaf tümden perişan olmayacak mı?" dedi. Aktaş "Öyle görünüyor ki ya enflasyonun gerçek nedenini anlayamadık ya da çözüm adına elimizden bir şey gelmediği için anlamamış gibi yapmayı tercih ediyoruz. Çok muhtemeldir ki ikinci olasılık geçerli." diyerek yazısında şöyle dedi:

"Biz devasa işletmeleri bile özelleştirip devletin üretimden çıkması gerektiğini savunduktan yıllar sonra şimdi “büyük bakkalcılık” mı yapacağız? Peki yapalım; madem enflasyona çare olacak; niye sayıyı binle sınırlı tutuyoruz ki, 2 bin olsun, 3 bin olsun! Bu marketler ucuz satış yapacaklar, vatandaş nefes alacak. Hedef tahtasındaki marketlerden pek de ucuza satış yapmayan bu marketler şimdi bile zarar ediyor, sayı arttıkça zarar katlanmayacak mı? Zincir marketlere iki nedenle cephe alınmamış mıydı? Birinci iddia fahiş fiyat uyguladıkları, ikincisi küçük esnafı zor duruma düşürdükleriydi. Peki Tarım Kredi Kooperatifl eri marketlerinin sayısı arttıkça küçük esnaf tümüyle perişan olmayacak mı?"

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