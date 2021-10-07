https://tr.sputniknews.com/20211007/marmara-denizinde-musilaj-sonrasinda-bakteri-uyarisi-1049607754.html

Marmara Denizi’nde müsilaj sonrasında bakteri uyarısı

Marmara Denizi’nde müsilaj sonrasında bakteri uyarısı

Meclisin açılması ile birlikte çalışmalarına başlayan, denizlerdeki müsilaj sorununun incelenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu, Marmara Çevresel... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T12:59+0300

2021-10-07T12:59+0300

2021-10-07T12:59+0300

yaşam

tbmm

marmara denizi

komisyon

deniz

balık

deniz salyası

müsilaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049607483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b4683f28d3a629a1c72a2ea87818c80.jpg

Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon Marmara Çevresel İzleme (MAREM) Projesi Yöneticisi Mehmet Levent Artüz’ü dinledi.“Marmara’da müsilajı görüyoruz”Marmara Deniz’indeki müsilajla ilgili bilgi veren Artüz “ Müsilajın kütlesinin büyük bir bölümü şu anda Marmara Denizi'nde mevcut. Bu kimi yerde süspansiyon hâlinde, kimi yerde bulut dediğimiz yapıda, kimi yerde yalancı taban dediğimiz, yani yukarıdan ölçüm aletiyle ölçtüğünüzde de rinliği, al ınızda 1.000 metre de olsa 20 metrede ise o yalancı taban 20 metre olarak size sinyal veriyor. Buna benzer çok fazları var, bu farklı fazlarda müsilajı şu anda görüyoruz” ifadelerini kullandı.“Müsilaj sonrası yeni tehlike uyarısı”Müsilajın bakteriler tarafında parçalanacağını ifade eden Artüz bu durumda bakterilerin sayısının artacağı ve bunun sonucunun bilinmediği uyarısında bulunarak şunları söyledi:“Balıklar riskte”Müsilajı parçalayan bakterilerin balıklarda hastalığa neden olduğuna da dikkat çeken Aktüz balıkların göç döneminde bu hastalığın başka balık türlerini de etkileyebileceğini ifade etti. Aktüz “Şu anda çok ciddi bir ikincil problemle karşı karşıyayız. Bunu müsilaj kütlesini parçalayan bakteriler vibrio grubu bakteriler. Bu vibrio grubu bakteriler genellikle sindirim yolları dolayısıyla hastalığa sebep olan bakteriler ama ağırlıkla balıklarda şu anda hastalığa sebep oluyorlar. İstavritlerde bu hastalığa çok ciddi bir şekilde rastladık ve izleme programımız devam ediyor. Ancak şuanda göç dönemindeyiz. O istavriti yiyecek olan lüfer ve palamutun da çok ciddi enfeksiyon alma ihtimali var, çok yüksek ve bunların da göç yolu boyunca işte Cebelitarık ’a kadar da Akdeniz'e taşıma ihtimalleri var ve bunu da dönüş yolunda yine Karadeniz'e getirme ihtimalleri var” ifadelerini kullandı.

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, marmara denizi, komisyon, deniz, balık, deniz salyası, müsilaj