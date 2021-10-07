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https://tr.sputniknews.com/20211007/rusya-lideri-putin-69-yasinda-1049608945.html
Rusya lideri Putin 69 yaşında
Rusya lideri Putin 69 yaşında
7 Ekim 1952'de dünyaya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 69 yaşına girdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T13:09+0300
2021-10-07T13:09+0300
dünya
rusya
vladimir putin
doğum günü
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un aktardığına göre Putin'in, doğum günü olmasına rağmen bugün işiyle ilgili birtakım planları var.Peskov, Rusya liderinin en azından akşam saatlerin akraba ve yakınlarıyla doğum gününü kutlayacağını belirtti.Peskov, Rus liderin doğum günlerinin çoğu zaman böyle geçtiğinin altını çizdi.Putin, doğum günlerinde genelde çalışıyorNitekim geçen yıl Putin, günün ilk yarısını iç gündeme ve uluslararası telefon görüşmelerine ayırdı ve 10'dan fazla görüşme yaptı.Putin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda konuştu.Putin, 2013 yılında doğum günü Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için gittiği Bali'de karşıladı. Dönemin Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Rus lider 'Happy Birthday to You' şarkısını söyledi.7 Ekim 2005'te Putin, Orta Asya İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle bir aradaydı, ayrıca dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'le bir görüşme yaptı.Putin'e verilen dikkat çekici hediyelerPutin'in doğum gününde aldığı en sıra dışı hediyelerden bazıları, daha sonra Gelencik'teki Safari Parkı'na verilen iki aylık Amur kaplanı yavrusu, Monomah Kalpağı'nın imitasyonu ve kristal bir timsah.Peskov'un aktardığına göre hediyelerin çoğu geleneksel olarak Putin'in kütüphanesine gönderiliyor ve orada saklanıyor ancak Putin, arkadaşlarından ve tanıdıklarından gelen bazı hediyeleri kendisi alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211004/putin-rusyada-babalar-gunu-ilan-etti-1049516262.html
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rusya, vladimir putin, doğum günü

Rusya lideri Putin 69 yaşında

13:09 07.10.2021
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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7 Ekim 1952'de dünyaya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 69 yaşına girdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un aktardığına göre Putin'in, doğum günü olmasına rağmen bugün işiyle ilgili birtakım planları var.
Peskov, Rusya liderinin en azından akşam saatlerin akraba ve yakınlarıyla doğum gününü kutlayacağını belirtti.
Peskov, Rus liderin doğum günlerinin çoğu zaman böyle geçtiğinin altını çizdi.

Putin, doğum günlerinde genelde çalışıyor

Nitekim geçen yıl Putin, günün ilk yarısını iç gündeme ve uluslararası telefon görüşmelerine ayırdı ve 10'dan fazla görüşme yaptı.
Putin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda konuştu.
Putin, 2013 yılında doğum günü Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için gittiği Bali'de karşıladı. Dönemin Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Rus lider 'Happy Birthday to You' şarkısını söyledi.
7 Ekim 2005'te Putin, Orta Asya İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle bir aradaydı, ayrıca dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'le bir görüşme yaptı.

Putin'e verilen dikkat çekici hediyeler

Putin'in doğum gününde aldığı en sıra dışı hediyelerden bazıları, daha sonra Gelencik'teki Safari Parkı'na verilen iki aylık Amur kaplanı yavrusu, Monomah Kalpağı'nın imitasyonu ve kristal bir timsah.
Peskov'un aktardığına göre hediyelerin çoğu geleneksel olarak Putin'in kütüphanesine gönderiliyor ve orada saklanıyor ancak Putin, arkadaşlarından ve tanıdıklarından gelen bazı hediyeleri kendisi alıyor.
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