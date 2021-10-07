Samet Aybaba: Hamit Altıntop'un söylemleri çok komik, futbol anlatmaya çalışıyorlar bize
15:11 07.10.2021 (güncellendi: 15:17 07.10.2021)
© DHASamet Aybaba
© DHA
“Teknik direktör tercihlerinde ülkenizde yetişmiş teknik direktörlere denk bir isim bulmalısınız” diyen Samet Aybaba, “Hamit Altıntop’un söylemlerine bakıyorum, futbol adına çok komik yani hepsi gerçekten baştan sona komik. Sanki biz bu dünya ülkesi değilmişiz gibi futbol anlatmaya çalışıyorlar bize” ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'u geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, ligin başlarında alınan kötü sonuçlar üzerine görevden alınmıştı. Özellikle Belhanda ve Balotelli ile arasının kötü olduğu konuşulan Samet Aybaba sessizliğini bozdu.
Milliyet’ten Nergis Aşkın’ın haberine göre, tecrübeli teknik adam, "Balotelli ile aramızda konuştuk. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O da futbola yansımış" dedi.
‘Balotelli'yi dünya yıldızı olarak almadık’
Aybaba, İtalyan golcünün çeşitli teknik adamlarla da problemler yaşadığına dikkat çekti ve "Balotelli'yi dünya yıldızı olarak almadık. Biz onu İtalya 2. Lig takımından transfer ettik" ifadesini kullandı.
Samet Aybaba, Mario Balotelli'ye Robinho örneğini verdiğini de açıkladı.
Aybaba, Demir Grup Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Robinho'nun galip geldikleri maç sonrası herkesten çok sevindiğini, yedek kalmayı sorun etmediğini ve dünya yıldızının bu şekilde olması gerektiğini savundu.
‘Şenol Hoca’nınki erken ayrılık, ‘İçeriden biri müdahale mi etti?’ diye düşünüyoruz’
Şenol Güneş ayrılığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aybaba, şunları kaydetti:
"Kovuldu denmesini hiç sevmiyorum, kovuldu kelimesini söyleyenler bir maça çıksınlar da görelim bakalım. Teknik direktörlük hiç kolay iş değil. Şenol Hoca’nın performansı düştü ama niye düştü hiç bunu irdelemedi ülke. Ne oldu orada, oyuncu grubuyla sıkıntı mı oldu, oyuncu grubunu etkileyen birisi mi oldu bu irdelenmedi. Bence erken ayrılık çünkü bir turnuva var ve o turnuvanın bitmesi lazım. Bana göre bitmesi lazım, kim olursa olsun. Bu demin söylemediğimiz şeyleri irdelemediğimiz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili kimseyle bir şeyi olmadığı için, o zaman ne oldu, ayrılık oldu. Oturalım, konuşalım, destek verelim bizim milli takımımız bu. Her türlü desteğe hazırız. Milli Takım teknik direktörü ülkeyi temsil eden teknik direktördür, ne isterse biz ona her türlü desteğe hazırız. Bence ayrılık hiç de doğru değildi. Bu kadar sert düşüşün altında bir gerekçe olmalıydı yani biz tartışamadık bunu. Hala bilmiyoruz ne olduğunu, bilmediğimiz için de ‘Acaba içeriden birisi mi müdahale etti?’ diye düşünüyoruz yani, keşke Şenol Hoca devam etseydi. Turnuvayı bitirseydi yani. Yok gelmedi, herhangi bir görüşme yapmadık biz."
‘Bizim beklentimiz bu değeri daha da yükseltecek bir isim’
Aybaba, şöyle devam etti:
"Dönem dönem bunlar olabilir. Önemli olan biz neyi planlayacağız, Türk futbolu nerede? Nasıl bir şey düşünüyoruz, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası’nda nerede, nasıl bir şey planlıyoruz? Avrupa’da oyuncularımız oynuyor şu anda biz bunlara kafa yormalıyız. Bunlara kafa yoramadığımız için çok basite indirgeniyor olay. Oradan birisi geliyor ve ‘Ben yaptım’ diyor. Bu işleri bir an önce toplamamız lazım. Yabancı antrenör gelir ülkeye, hepimiz meslektaşız, biz dışlamayız. Böyle bir şey kesinlikle yok. Biz yabancı oyuncuya da karşı değiliz ama Türk futbolunun bir değeri var. Bu değeri taşıyacak, daha da yükseltecek bir isim tabi ki bizim beklentimiz. Biz böyle bakıyoruz olaya.
'Futbol adına komik'
Bu Hoca Milli Takım Teknik Direktörü, o kadronun içine herkesi katabilir artık bunu tartışmanın anlamı yok. Sahadaki görüntüsüne bakmak lazım. Hocayı nasıl bir organizasyon bu Milli Takım’ın başına getirdi, ne yapmayı planlıyorlar? Hamit Altıntop’un söylemlerine bakıyorum, futbol adına çok komik yani hepsi gerçekten baştan sona komik. Sanki biz bu dünya ülkesi değilmişiz gibi futbol anlatmaya çalışıyorlar bize."
‘Milli takım proje yeri değildir'
Kanun değil ki bu, değiştirebiliriz. Bizle hiç konuşmadılar bile. Şimdi çıkıp ‘geleceğe yönelik yatırım yapacağız, planlayacağız’ Milli Takım plan, proje yeri değildir. Milli Takım yarışma yeridir, siz yarışacaksınız. Türkiye’deki en formda oyuncuları bulacaksınız, onlara bu ülkeyi ayağa kaldıracak şekilde oyun oynatacaksınız, başarılı olacaksınız, bizi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’na götüreceksiniz. Hedefiniz bu, milli takımlarda plan olmaz, proje olmaz. Bunlar kulüplerde olur, gözümüze baka baka Türk futbolunu bu kadar basite indirgemenin bir anlamı yok. Teknik direktör tercihlerini de şöyle yapacaksınız, sizin ülkenizde yetişmiş teknik direktörlere denk bir teknik direktör ismi bulacaksınız. Ondan sonra bunu tartışmaya açacaksınız, eğer siz kendi ülkenizde yetişen teknik direktörlere denk olmayan, çok aşağıda olan bir teknik direktör getirdiğinizde bunun tartışması olmaz. Bu direkt saygısızlıktır. Türk futboluna, Türk teknik direktörüne saygısızlıktır bence."