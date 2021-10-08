ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı

Bu yılın mayıs ayında Suriye'ye dönük Ulusal Acil Durum Hali'ni uzatacağını duyuran ABD Başkanı Biden, kararı yürürlüğe koydu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın 2019 yılının ekim ayında, Suriye'deki durumun ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehdidin üstesinden gelmek için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası uyarınca ulusal bir acil durum ilan ettiği anımsatıldı.Açıklamada, "Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye'ye askeri bir harekat düzenlemeye dönük eylemleri; IŞİD'i alt etme mücadelesinin altını oyuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara daha da çok zarar verme tehdidi içeriyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.Dolayısıyla 14 Ekim 2019'da ilan edilen Ulusal Acil Durum'un, 14 Ekim 2021'den sonra da geçerliliğini sürdürmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın 1 yıl daha uzatılması kararı alındığı vurgulandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın 2019 yılının ekim ayında, Suriye'deki durumun ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehdidin üstesinden gelmek için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası uyarınca ulusal bir acil durum ilan ettiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye'ye askeri bir harekat düzenlemeye dönük eylemleri; IŞİD'i alt etme mücadelesinin altını oyuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara daha da çok zarar verme tehdidi içeriyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Dolayısıyla 14 Ekim 2019'da ilan edilen Ulusal Acil Durum'un, 14 Ekim 2021'den sonra da geçerliliğini sürdürmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın 1 yıl daha uzatılması kararı alındığı vurgulandı.
"(...) particular the actions by the Government of Turkey to conduct a military offensive into northeast Syria, undermines the campaign to defeat the Islamic State of Iraq and Syria" - @POTUShttps://t.co/MZwA04Xxb9