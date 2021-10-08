Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/abd-suriye-icin-ulusal-acil-durum-halini-uzatti-1049638883.html
ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı
ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum Hali'ni bir yıl daha uzattı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T10:59+0300
2021-10-08T11:05+0300
dünya
abd
joe biden
ulusal acil durum ilanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048497796_0:126:1800:1139_1920x0_80_0_0_0a337145f867f20cd923f9d3eb7d46eb.jpg
Bu yılın mayıs ayında Suriye'ye dönük Ulusal Acil Durum Hali'ni uzatacağını duyuran ABD Başkanı Biden, kararı yürürlüğe koydu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın 2019 yılının ekim ayında, Suriye'deki durumun ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehdidin üstesinden gelmek için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası uyarınca ulusal bir acil durum ilan ettiği anımsatıldı.Açıklamada, "Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye'ye askeri bir harekat düzenlemeye dönük eylemleri; IŞİD'i alt etme mücadelesinin altını oyuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara daha da çok zarar verme tehdidi içeriyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.Dolayısıyla 14 Ekim 2019'da ilan edilen Ulusal Acil Durum'un, 14 Ekim 2021'den sonra da geçerliliğini sürdürmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın 1 yıl daha uzatılması kararı alındığı vurgulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1048497796_15:0:1800:1339_1920x0_80_0_0_f2fd88dc2fb52e862b33d8185abf69af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, ulusal acil durum ilanı

ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı

10:59 08.10.2021 (güncellendi: 11:05 08.10.2021)
© REUTERS / Carlos BarriaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum Hali'ni bir yıl daha uzattı.
Bu yılın mayıs ayında Suriye'ye dönük Ulusal Acil Durum Hali'ni uzatacağını duyuran ABD Başkanı Biden, kararı yürürlüğe koydu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın 2019 yılının ekim ayında, Suriye'deki durumun ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehdidin üstesinden gelmek için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası uyarınca ulusal bir acil durum ilan ettiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye'ye askeri bir harekat düzenlemeye dönük eylemleri; IŞİD'i alt etme mücadelesinin altını oyuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara daha da çok zarar verme tehdidi içeriyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Dolayısıyla 14 Ekim 2019'da ilan edilen Ulusal Acil Durum'un, 14 Ekim 2021'den sonra da geçerliliğini sürdürmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın 1 yıl daha uzatılması kararı alındığı vurgulandı.
003011
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:17Kılıçdaroğlu: Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz
11:01Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
10:59ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı
10:53Gürcistan’a dönüşüyle manşetlere çıkan Saakaşvili, şimdi de özel hayatındaki skandalla gündemde
10:4229 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu'
10:33Kargolar dronla taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara
10:30Adele, Vogue kapağında: Kadınların bedenimle ilgili yorumları hayal kırıklığına uğrattı
10:23Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1.8
10:21Şişli’de metro girişinde silahlı saldırı
10:09Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı
10:07Sabah yazarı Güngör: Marketlerin özel markalı ürünleri konusunda da düzenleme yapılabilir
10:01Sarıkaya: Bırakın okulları kapatmayı, 'sınıfları da karantinaya almaya gerek yok' görüşü hakim
09:59Elon Musk, Tesla'nın merkezinin Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşındığını duyurdu
09:43Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu
09:41Gezi Parkı ve Çarşı davasının birleşmesi sonrasındaki ilk duruşma bugün görülecek
09:34FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
09:33Pornhub, Facebook kesintisinde kullanıcı sayısında keskin bir artış yakaladı
09:31Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ters kroşe, Akşener'e iki salvo
09:13Yeni Şafak yazarı vekillere seslendi: Vergi Kanunu’na bir madde daha ekleyin; fakir fukara sevinsin
08:46Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor