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Özbekistan, Rusya'yla ortak Sputnik V üretimine başladı
Özbekistan, Rusya'yla ortak Sputnik V üretimine başladı
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimine Özbekistan'da başlandığı açıklandı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T01:22+0300
2021-10-08T01:23+0300
koronavirüs
rusya
özbekistan
sputnik v
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Özbekistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Özbek lider Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Mirziyoyev, görüşme sırasında Putin'e Özbekistan'da Sputnik V aşısının ortak üretimine başladığı bilgisini verdi.Putin ve Mirziyoyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini vurguladı.Liderler, Sputnik V aşısının ortak üretimine başlanmasının yanı sıra karşılıklı ticaret hacmi ile Rus ve Özbek firma ve bankaların katıldığı yeni projeler de dahil sanayi alanındaki işbirliğinin arttığının altını çizdi.Bu arada Mirziyoyev, Rus lideri 69. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.
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rusya, özbekistan, sputnik v

Özbekistan, Rusya'yla ortak Sputnik V üretimine başladı

01:22 08.10.2021 (güncellendi: 01:23 08.10.2021)
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimine Özbekistan'da başlandığı açıklandı.
Özbekistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Özbek lider Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mirziyoyev, görüşme sırasında Putin'e Özbekistan'da Sputnik V aşısının ortak üretimine başladığı bilgisini verdi.

Putin ve Mirziyoyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Liderler, Sputnik V aşısının ortak üretimine başlanmasının yanı sıra karşılıklı ticaret hacmi ile Rus ve Özbek firma ve bankaların katıldığı yeni projeler de dahil sanayi alanındaki işbirliğinin arttığının altını çizdi.

Bu arada Mirziyoyev, Rus lideri 69. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.
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