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Özbekistan, Rusya'yla ortak Sputnik V üretimine başladı
01:22 08.10.2021 (güncellendi: 01:23 08.10.2021)
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
© Sputnik / Pavel Bednyakov
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ortak üretimine Özbekistan'da başlandığı açıklandı.
Özbekistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Özbek lider Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mirziyoyev, görüşme sırasında Putin'e Özbekistan'da Sputnik V aşısının ortak üretimine başladığı bilgisini verdi.
Putin ve Mirziyoyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini vurguladı.
Liderler, Sputnik V aşısının ortak üretimine başlanmasının yanı sıra karşılıklı ticaret hacmi ile Rus ve Özbek firma ve bankaların katıldığı yeni projeler de dahil sanayi alanındaki işbirliğinin arttığının altını çizdi.
Bu arada Mirziyoyev, Rus lideri 69. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.
Mirziyoyev, görüşme sırasında Putin'e Özbekistan'da Sputnik V aşısının ortak üretimine başladığı bilgisini verdi.
Putin ve Mirziyoyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini vurguladı.
Liderler, Sputnik V aşısının ortak üretimine başlanmasının yanı sıra karşılıklı ticaret hacmi ile Rus ve Özbek firma ve bankaların katıldığı yeni projeler de dahil sanayi alanındaki işbirliğinin arttığının altını çizdi.
Bu arada Mirziyoyev, Rus lideri 69. doğum günü dolayısıyla tebrik etti.