https://tr.sputniknews.com/20211010/ankara-gari-saldirisinda-olen-103-kisi-anildi-1049688620.html

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Ankara'da, 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi, olayın 6'ncı yıldönümünde törenle... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T16:16+0300

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türkiye

ankara

anma

tören

10 ekim ankara garı katliamı

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Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi için DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Tren Garı önündeki tören nedeniyle polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı, gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.Törene CHP ve HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı. Katılımcılar, saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu '10 Ekim katliamını unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve isimleri tek tek okundu.10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, 10 Ekim'i unutmayacaklarını söyleyerek, "10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan 10 binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyorlardı" dedi.IŞİD saldırısında 103 kişinin öldüğünü, 500 kişinin de yaralandığını söyleyen Sakinci, "Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygıyla ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretlerimiz her geçen gün daha da büyüyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı. Öte yandan katılımcılar arasında yer almayan ancak tören alanına girmek isteyen 22 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, anma töreni sırasında yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin güvenli şekilde tören alanına alındığı belirtilerek "Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından görevlilerimize fiili mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunanlardan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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ankara, anma, tören, 10 ekim ankara garı katliamı