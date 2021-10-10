https://tr.sputniknews.com/20211010/rusyadan-trumpin-techizatimizi-kopyaliyorlar-iddiasina-yanit-asilsiz-spekulasyon-1049689651.html

Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'

Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Rus uzmanların ABD’nin Afganistan’da bıraktığı askeri teçhizatı incelediği yönündeki iddiaların... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T17:12+0300

2021-10-10T17:12+0300

2021-10-10T17:16+0300

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Halihazırda Afganistan ile hiçbir askeri-teknik işbirliğine sahip olmadıklarını kaydeden FSVTS Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD’nin Afganistan'dan çıkarken bıraktığı helikopterleri, Rusya ve Çin’in söküp incelemeye başladığı yönündeki sözlerini Sputnik için değerlendirdi.Reşetnikova, “Daha önce federal servisin de açıkladığı gibi, halihazırda Afganistan ile hiçbir askeri-teknik işbirliği yok. Uzmanlarımızın herhangi bir Amerikan teknolojisini kopyalamaya dahil olabileceği yönündeki tüm spekülasyonlar tamamen asılsız” ifadesini kullandı.FSVTS Sözcüsü, “ABD yine dünyaya sevdiği ‘highly likely’ dizisini dayatılıyor” diye ekledi.

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abd, rusya, çin, afganistan, helikopter