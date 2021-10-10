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Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'
Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Rus uzmanların ABD’nin Afganistan’da bıraktığı askeri teçhizatı incelediği yönündeki iddiaların... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T17:12+0300
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Halihazırda Afganistan ile hiçbir askeri-teknik işbirliğine sahip olmadıklarını kaydeden FSVTS Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD’nin Afganistan'dan çıkarken bıraktığı helikopterleri, Rusya ve Çin’in söküp incelemeye başladığı yönündeki sözlerini Sputnik için değerlendirdi.Reşetnikova, “Daha önce federal servisin de açıkladığı gibi, halihazırda Afganistan ile hiçbir askeri-teknik işbirliği yok. Uzmanlarımızın herhangi bir Amerikan teknolojisini kopyalamaya dahil olabileceği yönündeki tüm spekülasyonlar tamamen asılsız” ifadesini kullandı.FSVTS Sözcüsü, “ABD yine dünyaya sevdiği ‘highly likely’ dizisini dayatılıyor” diye ekledi.
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abd, rusya, çin, afganistan, helikopter

Rusya’dan Trump’ın ‘teçhizatımızı kopyalıyorlar’ iddiasına yanıt: 'Asılsız spekülasyon'

17:12 10.10.2021 (güncellendi: 17:16 10.10.2021)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Rus uzmanların ABD’nin Afganistan’da bıraktığı askeri teçhizatı incelediği yönündeki iddiaların 'asılsız spekülasyon' olduğunu belirtti.
Halihazırda Afganistan ile hiçbir askeri-teknik işbirliğine sahip olmadıklarını kaydeden FSVTS Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD’nin Afganistan'dan çıkarken bıraktığı helikopterleri, Rusya ve Çin’in söküp incelemeye başladığı yönündeki sözlerini Sputnik için değerlendirdi.
Reşetnikova, “Daha önce federal servisin de açıkladığı gibi, halihazırda Afganistan ile hiçbir askeri-teknik işbirliği yok. Uzmanlarımızın herhangi bir Amerikan teknolojisini kopyalamaya dahil olabileceği yönündeki tüm spekülasyonlar tamamen asılsız” ifadesini kullandı.
FSVTS Sözcüsü, “ABD yine dünyaya sevdiği ‘highly likely’ dizisini dayatılıyor” diye ekledi.
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