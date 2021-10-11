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Alaska'da 6.5'lik deprem
Alaska'da 6.5'lik deprem
ABD'ye bağlı Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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abd
alaska
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ABD'nin kuzey eyaleti Alaska bu kez 6.5 büyüklüğünde depremle sallandı.Deprem yerin 75 km altında meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı.
alaska
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abd, alaska, deprem

Alaska'da 6.5'lik deprem

12:20 11.10.2021 (güncellendi: 12:47 11.10.2021)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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ABD'ye bağlı Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD'nin kuzey eyaleti Alaska bu kez 6.5 büyüklüğünde depremle sallandı.
Deprem yerin 75 km altında meydana geldi.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı.
020120
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