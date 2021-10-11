Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/bahceliden-tamer-karadagliya-destek-telefonu-1049725081.html
Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu
Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altın Portakal ödüllerinde oyuncu Nihal Yalçın'a yönelik tavırları nedeniyle gündem olan oyuncu Tamer Karadağlı’yı telefonla... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T21:08+0300
2021-10-11T21:11+0300
türkiye
devlet bahçeli
tamer karadağlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048430166_0:1:640:361_1920x0_80_0_0_aa9da9f4ce94070e56de0976201bc82b.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı'ya telefon ederek destek mesajını ilettiğini duyurdu.İsmail Özdemir paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:“Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.”Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın' oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sonrası Nihal Yalçın, Karadağlı'nın mimiklerinin taklidini yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048430166_80:0:561:361_1920x0_80_0_0_97a2ea226c32b78d75587c054d6127f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, tamer karadağlı

Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu

21:08 11.10.2021 (güncellendi: 21:11 11.10.2021)
© İHAMHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© İHA
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altın Portakal ödüllerinde oyuncu Nihal Yalçın'a yönelik tavırları nedeniyle gündem olan oyuncu Tamer Karadağlı’yı telefonla arayıp, destek mesajında bulundu. Bahçeli'nin Karadağlı'yı aradığını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı'ya telefon ederek destek mesajını ilettiğini duyurdu.
İsmail Özdemir paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.
Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.
Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.”
Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın' oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sonrası Nihal Yalçın, Karadağlı'nın mimiklerinin taklidini yaptı.
760101
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce