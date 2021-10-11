https://tr.sputniknews.com/20211011/bakan-akardan-birlik-komutanlari-ile-video-konferans-toplantisi-1049724203.html

Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı

Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda birlik komutanlarıyla bir araya geldi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

video konferans

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), video konferans