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https://tr.sputniknews.com/20211011/bakan-akardan-birlik-komutanlari-ile-video-konferans-toplantisi-1049724203.html
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda birlik komutanlarıyla bir araya geldi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:32+0300
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türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
video konferans
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), video konferans

Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı

20:32 11.10.2021
© İHA / UTKU ŞİMŞEK- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda birlik komutanlarıyla bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Bakan Akar, toplantıda devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.
© İHA / UTKU ŞİMŞEK- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla online toplantı yaptı
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
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