Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211011/erdogan-tehditleri-suriyedeki-guclerle-ya-da-kendi-imkanlarimizla-bertaraf-etmeye-kararliyiz-1049722362.html
Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Artık tahammülümüz... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:29+0300
2021-10-11T19:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542283_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_bfc0f3dccb608371e0aef24611617046.jpg
Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda kovid 19 salgını arasındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049542283_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7b4b83655c0f959acb96ab32c7b93f96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız

19:29 11.10.2021 (güncellendi: 19:34 11.10.2021)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Artık tahammülümüz kalmadı. Tehditleri Suriye'deki güçlerle ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmeye kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız" dedi.
Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda kovid 19 salgını arasındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." dedi.
400100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:30Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak
19:29Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
19:24Greenpeace üyeleri Londra’da eylem yaptı
19:23Rusya Pasifik Filosu gemileri, Japon Denizi'nde füze atışları gerçekleştirdi
19:21FETÖ’nün 'askeri şahıslar sorumlusu' yakalandı
19:08AB'nin ilaç düzenleyicisi, 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
19:06Rusya, Afganistan’daki cami saldırısını kınadı: Barbarca bir eylem
19:00NATO’dan olumlu AB mesajı
18:56Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı
18:50Cinsel saldırıdan gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 zabıta memuru açığa alındı
18:44Denizlispor'a transfer yasağı
18:44Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi cinayetler' sorusuna yanıt
18:39Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini yerinden takip eden kişi sayısı belli oldu
18:17Öksürdüğü fark edilen Putin: Soğuk havada egzersiz yaptım, her şey yolunda
18:10Enerji Ticaret Derneği Başkanı Kuyan: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı
18:10Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
17:59‘Saakaşvili, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı için 6 yıl hapis yatacak’
17:52AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
17:51Akşener'den 'siyasi cinayet' tartışmalarına ilişkin açıklama
17:46'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı tahliye edildi