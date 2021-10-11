Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımızda kovid 19 salgını arasındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır." dedi.

Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı, Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız

© AA / Murat Kula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. © AA / Murat Kula

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Artık tahammülümüz kalmadı. Tehditleri Suriye'deki güçlerle ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmeye kararlıyız. En kısa sürede gereken adımları atacağız" dedi.