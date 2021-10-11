Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:-Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.-Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız
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2021
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şahap kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması