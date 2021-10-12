https://tr.sputniknews.com/20211012/aihm-istismar-davasini-reddetti-vatikanin-egemen-dokunulmazligi-var-1049749947.html

AİHM, istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var

AİHM, istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Belçika'da rahiplerin kilisede cinsel istismarına maruz bırakılan 24 kişinin açtığı davayı, ‘Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T15:43+0300

2021-10-12T15:43+0300

2021-10-12T15:44+0300

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belçika

aihm

katolik kilisesi

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına maruz bırakılan 24 kişinin açtığı davayı reddetti. Katolik rahipler tarafından işlenen cinsel istismar nedeniyle Vatikan'a yerel bir mahkemede dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtti.Yerel mahkemenin, rahiplerin suistimalinin Vatikan'a atfedilmeyeceği yönündeki kararını doğrulayan AİHM, Belçika mahkemelerinin haklı olduğunu ve mağdurların mahkemeye erişim hakkından mahrum bırakılmadığını ifade etti.Konu hakkında Vatikan'dan ya da cinsel istismara maruz bırakılan kişilerden henüz yorum gelmedi.Söz konusu 24 kişi, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesindeki rahiplerin bu suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürüyordu.Belçika mahkemelerinin, Vatikan'ın egemen bir devlet olarak dokunulmazlığı göz önüne alındığında, yargı yetkisi olmadığına karar vermesinin ardından 24 kişi, AİHM'ye başvurmuştu.Fransa'da da 5 Ekim'de kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar raporu açıklanmıştı. Raporlara göre, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı tespit edilmişti.Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211003/1950den-beri-fransiz-katolik-kilisesinde-binlerce-pedofilin-faal-olduguna-dair-rapor-1049477222.html

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belçika, aihm, katolik kilisesi, çocuklara yönelik cinsel istismar