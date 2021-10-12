https://tr.sputniknews.com/20211012/esini-38-yerinden-bicaklayan-burak-kinci-indirimsiz-olarak-18-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1049762755.html

Eşini 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eşini 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı´yı, çıkan tartışmanın ardından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T22:12+0300

2021-10-12T22:12+0300

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türkiye

kadına şiddet

aycan kıncı

burak kıncı

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Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 sokakta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi.Öfkelenen Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandıKarşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Dosyanın karar duruşması bugün Karşıyaka 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı´yı, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.'Dilerim tüm insanlar için bu karar örnek olur ve kimse bunu yapmaya cesaret edemez'Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Aycan Kıncı, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Kıncı, "1 yıldır mücadele veriyorduk. Destekçim çok fazlaydı. Ben bunu hak etmedim. Şükürler olsun sanık ağır bir ceza aldı. Bu cezayı hak etmişti. Adalet yerini buldu. Dilerim tüm insanlar için bu karar örnek olur ve kimse bunu yapmaya cesaret edemez" dedi.'Hiçbir kadının yalnız yürümesine müsaade etmeyeceğiz'Kararın sevindirici olduğunu kaydeden Aycan Kıncı'nın avukatı İslam Gezer ise "Sanık 18 yıl hapis cezası aldı. Açıklanan mütalaada sanığın cezadan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılması istenmişti. İstenilen de oldu. Bugün itibariyle mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak bir cezaya hükmetti. Karar bizim için sevindiricidir. Hiçbir kadının yalnız yürümesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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kadına şiddet, aycan kıncı, burak kıncı