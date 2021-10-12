Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni ölü bulundu

Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu. İhlas Haber Ajansı'na göre eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler’in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler’in kesin ölüm sebebi belirlemek üzere cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürdü.
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.
Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında eski İçişleri Bakanı MuammerGüler’in yeğeni HakanGüler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.
İhlas Haber Ajansı'na göre eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler’in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri Güler’in kesin ölüm sebebi belirlemek üzere cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürdü.