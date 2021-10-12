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https://tr.sputniknews.com/20211012/fatih-altayli-yok-artik-tamer-efendi-o-kadar-da-uzun-boylu-degil-1049738850.html
Fatih Altaylı: Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil
Fatih Altaylı: Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Tamer Karadağlı'nın meslektaşı Nihal Yalçın hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, "Yok artık Tamer Efendi o... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:56+0300
2021-10-12T11:56+0300
türkiye
antalya
altın portakal
fatih altaylı
tamer karadağlı
nihal yalçın
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Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bazı değerlendirmelerde bulundu.'Abartılan bir tatsızlık yaşandığını' söyleyen Altaylı, "Altın Portakal ödülü alan oyuncu Nihal Yalçın’ın teşekkür konuşmasını fazlaca uzatması üzerine, sunucu Tamer Karadağlı Yalçın'a ödülünü uzatmış, Yalçın da bunun üzerine sinirlenip 'Konuşmayı kes mi demek istiyorsun' demiş. Ortam gerilmiş falan" ifadesini kullandı. Altaylı, şöyle devam etti:"Bana göre iki tarafın da haklı, iki tarafın da haksız olduğu durumlardan biri meydana gelmiş. Nihal Yalçın’ın uzun konuşması gereksiz ama Karadağlı’nın da yaptığı densizlik ve kabalık. Yalçın’ın da olayı bu kadar büyütmesi manasız.Sonuçta Karadağlı’nın 'Kusura bakma, özür dilerim' gibi basit bir cümlesi ile kapanacak bir konu. Kimse için üzerinde tepinilecek bir durum değil aslında. Ama nedense artık en gereksiz konular bile uzun uzun sündürülüyor ve gerilim haline geliyor. Bu da öyle oldu.Açıkçası ben Nihal Yalçın’ın konuyu gereksiz yere büyütüp, gereksiz yere uzattığını düşündüm. Ancak hikayenin sonunda tam bir rezillik ortaya çıktı. Karadağlı bir açıklama yaparak Nihal Yalçın’ın HDP ve Demirtaş destekçisi olduğunu söyledi.'Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü gösterdi'Neredeyse 'PKK’lı bu kadın' demeye getirdi. İşte burada ölçü tamamen kaçmış oldu. Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü gösterdi. Ben kötü bir şey yapmadım, niyetim kötü değildi, ödülü alıp konuşmaya devam etsin dedim diyeceksin. Sonra çıkıp 'Bu kadın HDP’ye oy veriyor' diye suçlayacaksın. Bir kadını hedef gösterip, kendini aklayacaksın. Sahte bir milliyetçilik arkasına saklanacaksın.'O zaman 'Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem' diyecektin'Madem bu kadar milliyetçiydin ve böyle bir suçlama yapıyorsun, o zaman 'Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem' diyecektin Tamer Bey. Haksız olurdun ama tutarlı olurdun. Ama çıkacaksın, ödülü vereceksin. Sonra 'Ama o bölücü' demeye getireceksin. Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil. Biraz edep yahu. Biraz."
https://tr.sputniknews.com/20211011/tamer-karadaglidan-nihal-yalcina-hanimefendi-selahattin-demirtasa-ozgurluk-yazmis-1049699683.html
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antalya, altın portakal, fatih altaylı, tamer karadağlı, nihal yalçın

Fatih Altaylı: Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil

11:56 12.10.2021
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Flickr
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Tamer Karadağlı'nın meslektaşı Nihal Yalçın hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, "Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil. Biraz edep yahu. Biraz" ifadesini kullandı.
Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bazı değerlendirmelerde bulundu.
'Abartılan bir tatsızlık yaşandığını' söyleyen Altaylı, "Altın Portakal ödülü alan oyuncu Nihal Yalçın’ın teşekkür konuşmasını fazlaca uzatması üzerine, sunucu Tamer Karadağlı Yalçın'a ödülünü uzatmış, Yalçın da bunun üzerine sinirlenip 'Konuşmayı kes mi demek istiyorsun' demiş. Ortam gerilmiş falan" ifadesini kullandı. Altaylı, şöyle devam etti:
"Bana göre iki tarafın da haklı, iki tarafın da haksız olduğu durumlardan biri meydana gelmiş. Nihal Yalçın’ın uzun konuşması gereksiz ama Karadağlı’nın da yaptığı densizlik ve kabalık. Yalçın’ın da olayı bu kadar büyütmesi manasız.
Sonuçta Karadağlı’nın 'Kusura bakma, özür dilerim' gibi basit bir cümlesi ile kapanacak bir konu. Kimse için üzerinde tepinilecek bir durum değil aslında. Ama nedense artık en gereksiz konular bile uzun uzun sündürülüyor ve gerilim haline geliyor. Bu da öyle oldu.
Açıkçası ben Nihal Yalçın’ın konuyu gereksiz yere büyütüp, gereksiz yere uzattığını düşündüm. Ancak hikayenin sonunda tam bir rezillik ortaya çıktı. Karadağlı bir açıklama yaparak Nihal Yalçın’ın HDP ve Demirtaş destekçisi olduğunu söyledi.

'Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü gösterdi'

Neredeyse 'PKK’lı bu kadın' demeye getirdi. İşte burada ölçü tamamen kaçmış oldu. Tamer Karadağlı nasıl bir ilkelliğin pençesine düştüğünü gösterdi. Ben kötü bir şey yapmadım, niyetim kötü değildi, ödülü alıp konuşmaya devam etsin dedim diyeceksin. Sonra çıkıp 'Bu kadın HDP’ye oy veriyor' diye suçlayacaksın. Bir kadını hedef gösterip, kendini aklayacaksın. Sahte bir milliyetçilik arkasına saklanacaksın.

'O zaman 'Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem' diyecektin'

Madem bu kadar milliyetçiydin ve böyle bir suçlama yapıyorsun, o zaman 'Siyasi görüşlerine katılmadığım birine sahnede ödül vermem' diyecektin Tamer Bey. Haksız olurdun ama tutarlı olurdun. Ama çıkacaksın, ödülü vereceksin. Sonra 'Ama o bölücü' demeye getireceksin. Yok artık Tamer Efendi o kadar da uzun boylu değil. Biraz edep yahu. Biraz."
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın'a: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış
Dün, 09:11
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