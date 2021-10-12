https://tr.sputniknews.com/20211012/fransada-dizel-yakit-fiyati-rekor-kirdi-1049755908.html

Fransa’da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı

Fransa’da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı

Fransa’da dizel yakıtın litre fiyatı 1 euro 53 cent'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T18:04+0300

2021-10-12T18:04+0300

2021-10-12T18:04+0300

dünya

avrupa

fransa

ekonomi

fiyat

dizel

dizel yakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104204/95/1042049573_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f88e554dfed71ab83dccb48709cdae90.jpg

Fransa’da depo doldurma maliyeti rekor kırdı. Fransa’da Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, dizel yakıtın litre fiyatı 1 euro 53 cent'i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir yıl içinde dizel yakıt fiyatının yüzde 28 arttığı belirtildi. Artışın sebebi ise birkaç aydır yükselen petrol fiyatları gösteriliyor. Ulusal İstatistiki ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü’nün verilerine göre, Nisan 2021'de bir varil petrolün fiyatı 54.1 euro iken Ekim 2021'de bu fiyat 82 euro’ya yükseldi.Dizel yakıt fiyatının daha da artması beklenirken Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin fiyatlardaki artışı telafi etmek için önlemler almaya hazır olduğuna dair güvence vermişti.Ekim 2018'de benzin fiyatlarındaki artış ve dizel yakıt fiyatının 1 euro 5331 cent’e ulaşması Sarı Yelekliler eylemlerine yol açmıştı. Yeni rekor ise 1 euro 5354 cent olarak kayıtlara geçti.

https://tr.sputniknews.com/20211009/gazprom-export-avrupaya-gaz-tedarikiyle-ilgili-tum-talepleri-karsiliyoruz-1049670889.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, fransa, ekonomi, fiyat, dizel, dizel yakıt