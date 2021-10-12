https://tr.sputniknews.com/20211012/fransada-trenin-carptigi-3-gocmen-oldu-1049746597.html
Fransa'da raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı: 3 ölü
Fransa'da raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı: 3 ölü
Fransa'nın güneybatısında trenin çarptığı 3 göçmenin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T14:35+0300
2021-10-12T14:35+0300
2021-10-12T14:38+0300
dünya
fransa
tren kazası
göçmen
bordeaux
mülteci
ölüm
tren
kaza
cinayet
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Fransa'da kaza yerinin yakınındaki Ciboure'un Belediye Başkanı Eneko Aldana-Douat, sabah saatlerinde tren çarpması sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin raylarda dinlenen göçmenler olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek kazada 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.Fransa demir yolu şirketi SNCF, söz konusu trenin Fransa-İspanya sınırındaki Hendaye ile Bordeaux arasında sefer yaptığını belirtti.Polis soruşturması sürüyor, ancak olayın nasıl gerçekleştiği halâ belirsizliğini koruyor. Ekipler, göçmenlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Bir polis kaynağına atıfta bulunan Paris gazetesi, ölen kişilerin Cezayir uyruklu olduğunu aktardı.Yerel savcılar ise AFP haber ajansına verdiği demeçte, hayatta kalan kişinin bacağının kırıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.Öte yandan Ciboure Belediye Başkanı, bölgenin göçmenler için bir geçiş yolu olarak bilindiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211009/afrikali-gencten-macrona-afrikalilar-olmasaydi-bugun-fransa-olmazdi-1049663722.html
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fransa, tren kazası, göçmen, bordeaux, mülteci, ölüm, tren, kaza, cinayet
Fransa'da raylarda dinlenen göçmenlere tren çarptı: 3 ölü
14:35 12.10.2021 (güncellendi: 14:38 12.10.2021)
Fransa'nın güneybatısında trenin çarptığı 3 göçmenin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Fransa'da kaza yerinin yakınındaki Ciboure'un Belediye Başkanı Eneko Aldana-Douat, sabah saatlerinde tren çarpması sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin raylarda dinlenen göçmenler olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek kazada 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin ağır yaralandığını ifade etti.
Fransa demir yolu şirketi SNCF, söz konusu trenin Fransa-İspanya sınırındaki Hendaye ile Bordeaux arasında sefer yaptığını belirtti.
Polis soruşturması sürüyor, ancak olayın nasıl gerçekleştiği halâ belirsizliğini koruyor. Ekipler, göçmenlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Bir polis kaynağına atıfta bulunan Paris gazetesi, ölen kişilerin Cezayir uyruklu olduğunu aktardı.
Yerel savcılar ise AFP haber ajansına verdiği demeçte, hayatta kalan kişinin bacağının kırıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Öte yandan Ciboure Belediye Başkanı, bölgenin göçmenler için bir geçiş yolu olarak bilindiğini söyledi.