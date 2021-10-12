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https://tr.sputniknews.com/20211012/kuzey-kore-lideri-kim-abdyi-elestirdi-askeri-imkanlari-artirma-cagrisi-yapti-1049736750.html
Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı
Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'yi bir kez daha eleştirdi ve ülkesinin 'düşman güçlere' karşı askeri imkanlarını artıracağını söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:52+0300
2021-10-12T10:59+0300
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savunma
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, savunma geliştirme fuarında açıklamalarda bulunarak Washington'un politikalarını eleştirdi.Yonhap ajansına göre Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti.Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek "ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok" dedi.Güney Kore'yi ülkesine karşı 'çifte standart' uygulamakla suçlayan ve 'ikiyüzlü' olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün 'meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi' sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor" diye konuştu.Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı.ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Kore'den Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollanmasına karşı tedbir almaması nedeniyle Seul ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211011/kuzey-koreden-guneye-kacan-casus-kim-ailesi-icin-uyusturucu-ve-silah-satip-suikast-timi-kurduk-1049718586.html
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abd, kuzey kore, güney kore, füze, askeri, savunma

Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı

10:52 12.10.2021 (güncellendi: 10:59 12.10.2021)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'yi bir kez daha eleştirdi ve ülkesinin 'düşman güçlere' karşı askeri imkanlarını artıracağını söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, savunma geliştirme fuarında açıklamalarda bulunarak Washington'un politikalarını eleştirdi.
Yonhap ajansına göre Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti.
Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek "ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok" dedi.
Güney Kore'yi ülkesine karşı 'çifte standart' uygulamakla suçlayan ve 'ikiyüzlü' olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün 'meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi' sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'deki savunma geliştirme fuarından kare
Kuzey Kore'deki savunma geliştirme fuarından kare - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
Kuzey Kore'deki savunma geliştirme fuarından kare
© REUTERS / KCNA
Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor" diye konuştu.
Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı.
ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Kore'den Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollanmasına karşı tedbir almaması nedeniyle Seul ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.
Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приветствует участников военного парада - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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