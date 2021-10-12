Lavrov: Taliban'ın Moskova'daki Afganistan görüşmelerine katılacağını umuyoruz

Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Taliban'ın 20 Ekim'de Moskova formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılımıyla ilgili soruları yanıtladı.Lavrov, "Şu anda bu görüşmeye davet edilenlerin cevaplarını alıyoruz ve Taliban'ın da yanıtını bekliyoruz. Bu etkinliğin öneminin bilincinde olduklarını umuyorum" dedi.Lavrov, özellikle Moskova formatındaki görüşmede Rusya'nın bir dizi ülkeyle birlikte, Afganistan'a insani yardım da dahil destek sunulması konusunda BM himayesinde bir konferans düzenlenmesini önermeyi planladığınnı ifade etti.Moskova, en son mart ayında Afganistan konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu konferansın sonucunda Rusya, ABD, Çin ve Pakistan, Afganistan’da o dönem çatışmakta olan taraflara barış sağlamaları ve şiddet olaylarına son vermeleri çağrısını içeren ortak bir açıklamada bulunmuştu.Ancak bu açıklamanın yapıldığı dönemden bu yana Afganistan’da sahadaki durum tamamen değişmiş durumda. ABD askerlerinin bu ülkedeki 20 senelik varlıklarını sonlandırmasıyla Taliban ülkenin kontrolünü eylül ayında eline geçirdi ve geçici bir hükümet kurdu.Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerine Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın temsilcileri katılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban temsilcilerinin 20 Ekim'de Moskova'da yapılacak Afganistan görüşmelerine katılmayı kabul edeceklerini umduklarını söyledi.
Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Taliban'ın 20 Ekim'de Moskova formatında gerçekleştirilecek toplantıya katılımıyla ilgili soruları yanıtladı.
Lavrov, "Şu anda bu görüşmeye davet edilenlerin cevaplarını alıyoruz ve Taliban'ın da yanıtını bekliyoruz. Bu etkinliğin öneminin bilincinde olduklarını umuyorum" dedi.
Lavrov, özellikle Moskova formatındaki görüşmede Rusya'nın bir dizi ülkeyle birlikte, Afganistan'a insani yardım da dahil destek sunulması konusunda BM himayesinde bir konferans düzenlenmesini önermeyi planladığınnı ifade etti.
Moskova, en son mart ayında Afganistan konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu konferansın sonucunda Rusya, ABD, Çin ve Pakistan, Afganistan’da o dönem çatışmakta olan taraflara barış sağlamaları ve şiddet olaylarına son vermeleri çağrısını içeren ortak bir açıklamada bulunmuştu.
Ancak bu açıklamanın yapıldığı dönemden bu yana Afganistan’da sahadaki durum tamamen değişmiş durumda. ABD askerlerinin bu ülkedeki 20 senelik varlıklarını sonlandırmasıyla Taliban ülkenin kontrolünü eylül ayında eline geçirdi ve geçici bir hükümet kurdu.
Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerine Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın temsilcileri katılıyor.