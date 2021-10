Nagehan Alçı: Paris İklim Anlaşması'nda Emine Erdoğan'ın hakkının yenmemesi gerektiğini düşünüyorum

https://tr.sputniknews.com/20211012/paris-iklim-anlasmasinda-emine-erdoganin-hakkinin-yenmemesi-gerektigini-dusunuyorum-1049735911.html

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili yazısında Emine Erdoğan'ın hakkı yenmemesi gereken isimlerden biri olduğunu söyledi. Alçı... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanması sonrası değerlendirmelerde bulundu. 'Paris İklim Anlaşması sürecinin gizli kahramanı' başlıklı yazısında, bu anlaşmanın imzalanmasının Türkiye'de çevre bilincinin yerleşmesi için psikolojik olarak da önemli bir mesafe olduğunu belirten Alçı, anlaşmanın uzun cadede küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5C derecede tutmayı amaçladığını söyledi. Alçı, Türkiye'nin hedefinin 2053 yılında karbon nötr olmak olduğunu söylediği yazısında bunu şöyle açıkladı: "Yani emisyonlarını yutak alanların kapasiteleri ile eşit hale getirmek. Tamamen sıfırlamak olarak da algılanmamalı yani. Kapılara kilit vurmuyoruz. Daha düşük emisyonlu alternatiflere yöneliyoruz. Ulaşımda, enerjide, sanayide ve diğer alanlarda."Daha sonra bu konuda emeği geçen isimlere değinen Alçı, "Ancak ben bir ismin daha hakkının yenmemesi gerektiği kanaatindeyim. O isim Sayın Emine Erdoğan. Sayın Erdoğan yıllardır çevre konuları ve iklim değişikliğine dikkat çekmek, doğa farkındalığı geliştirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da bu konularda motive eden ve olumlu yönde etkileyen kişi Emine Hanım" ifadesini kullandı.Alçı, şöyle devam etti:"İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri atıkların depolanması. Atıklar metan gazı salıyor ve bu gaz sera gazından bile 28-34 kat güçlü.'Sıfır atık projesi önemli bir milattı'Emine Hanım’ın 2017’de başlayan Sıfır Atık Projesi atıkların azaltılması için çok önemli bir adım oldu. Mesela öğrendiğime göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 4 yıldır bu proje sayesinde hiç çöp kamyonu girmiyormuş. Masaların altındaki tüm çöp kutularını kaldırmışlar, kağıtlar, camlar ve plastikler ayrıştırılarak geri dönüşüme gidiyor, gıda atıkları da kompost yapılıyormuş.Diğer bakanlıkların tamamında bu yönde çalışmalar var. Çöp üretimini sıfıra indiren ikinci bir bakanlık henüz olmasa da miktar hızla azalıyormuş.Sıfır Atık bilinci kamudan özel sektöre ve topluma yayılıyor. Türkiye genelinde Sıfır atık Projesi hayata geçtiğinden beri geri dönüşüme giren atık miktarı yüzde 13’ten yüzde 22’ye çıkmış. Hedef bu rakamı 15 yıl içinde yüzde 60’a yükseltmek.Ülkedeki derin kutuplaşma maalesef Emine Erdoğan’ın çabalarının üzerini özellikle muhalif kesimler gözünde kalın bir bulut gibi örtüyor. Halbuki bu ülkenin first lady’si yıllardır bıkmadan, usanmadan çevre ve atık konuları ile uğraşıyor.Baktım dünyada şu anda böyle ikinci bir first lady örneğine rastlayamadım. Sağlık, beslenme konularına eğilen first lady’ler var ancak salt çevre ve iklim değişikliği üzerine farkındalık yaratmayı amaç edinen yok.O nedenle BM Erdoğan’a Sıfır Atık ve çevre koruma projelerine aynı yıl içinde iki ayrı ödül verdi. Önce 25 Martta BM Kalkınma programı (UNDP)nin ‘Küresel Amaçlar Eylem sonra da 3 Haziran’da ‘Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu’ ödülü.Emine Hanım’ın 4 Ekim Dünya Habitat Gününde verdiği şu mesajı çok önemsiyorum: 'Bizi çevre ile yeniden dost kılacak bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç var.'Paris Anlaşması’nın onaylanması ile bu dönüşümün hızlanması için topyekun bir çalışma başlatmamız şart. Kamu spotu, özel sektör reklamı, moda olanın yeniden tasarlanması... Çevre ve doğanın yüceltilmesi için her sektörün seferber olması gerekiyor. Aksi takdirde çocuklarımıza bu dünyada bir gelecek olmayacak."

