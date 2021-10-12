https://tr.sputniknews.com/20211012/selvi-bu-oranlar-erdogani-diger-adaylara-gore-avantajli-hale-getiriyor-1049733777.html

Selvi: Bu oranlar Erdoğan’ı diğer adaylara göre avantajlı hale getiriyor

Selvi: Bu oranlar Erdoğan’ı diğer adaylara göre avantajlı hale getiriyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimleriyle ilgili olarak bazı hesaplamalara yer verdiği yazısında "Erdoğan’ın önceliği bir önceki seçimde aldığı oyu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T09:27+0300

2021-10-12T09:27+0300

2021-10-12T09:27+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

2023

abdulkadir selvi

cumhur ittifakı

millet ittifakı

avantaj

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerinin 2023 stratejisini parlamenter sisteme dönüş üzerine kurduğunu söyledi. "Muhalefetin hem parlamenter sistemin çok iyi olduğuna dair milleti inandırması gerekecek hem de bunu nasıl gerçekleştireceğini iyi anlatması gerekecek. Yoksa boş hayal satma ithamıyla karşı karşıya kalacak. Biz seçimi kazanırsak 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçeceğiz demekle bu iş olmaz" ifadesini kullanan Selvi, sistem değişikliğinin gerçekleşebilmesi için anayasa gereği belli bir sayıya ulaşılması gerektiğini hatırlattı.Bunun hiç de kolay bir oran olmadığını ifade eden Selvi, "Çünkü Anayasa değişikliğinin bir matematiği var. Öyle basit çoğunlukla olmuyor. Siyasetin sonuç alabilmesi için o sayıyı bulması gerekiyor ama şimdilik o noktaya kafa yoran yok. Seçim konusunda uzmanlığına güvendiğim isimlerle çalıştım. Elbette ki millet iradesi ne yönde tecelli eder, bilinmez. YSK’nın resmi verilerini esas alarak ama 2018 seçimlerine katılım oranlarını da dikkate alarak ortaya bir tablo çıkardım. 2023 seçimlerine ilişkin bir perspektif vermeye çalışacağım. Rakamlara boğacağım ama zaten bu çalışmanın rakamlar boyutu önemli" diye yazdı. Selvi, şöyle devam etti:'2018 seçimlerindeki katılım oranı'"2018 seçimlerinde seçmen sayısı 59 milyon 367 bin 469’du. Seçimlere katılım oranı ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 86.24, milletvekili seçiminde ise yüzde 86.22 olarak gerçekleşmişti. Türkiye’de diğer ülkelere göre seçimlere katılım oranı yüksek. Bu da demokrasimiz açısından sevindirici bir durum.'2023 seçimleri'2023 seçimlerinde ise yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere seçmen sayısı 63 milyon 965 bin olarak tahmin ediliyor. 2018 seçimlerine katılım oranı baz alındığında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 54 milyon 301 bin 16, milletvekili seçimlerinde ise 54 milyon 288 bin 423 kişinin oy kullanması öngörülüyor.'Geçerli oylar'Tabii sonuçlar sandığa giden seçmen sayısına göre değil, geçerli oylara göre belirleniyor. Sandığa gittiğimizde Cumhurbaşkanlığı seçimi için ayrı, milletvekilleri için ayrı oy kullanacağız. 2018 seçimlerini baz aldığımızda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 2.25, milletvekili seçimlerinde ise yüzde 2.05 oranında geçersiz oy kullanıldı.'2023'te geçerli oylar'Geçerli oylarla ilgili olarak elimizde en son 2018 seçimlerindeki veri olduğu için, 2023 perspektifimizde de onu esas alacağız. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde 53 milyon 79 bin 224, milletvekili seçiminde ise 53 milyon 175 bin 551 geçerli oy kullanılacağı öngörülebilir.'Cumhurbaşkanı seçilebilmek için'İlk turda yüzde 50 artı 1 alıp cumhurbaşkanı seçilebilmek için 26 milyon 539 bin 623 oy almak gerekiyor. Hadi küsuratını saymayalım ama 26 milyon 500 bin oy, az değil.'2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri'Mümkün mertebe sadeleştirmeye çalışıyorum. Ama iş hesap-kitap işi olunca bir türlü rakamlardan kurtulamıyoruz.2018 seçimlerinde Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy alarak ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, böylece geçerli oyların yüzde 52.59’unu almıştı.Bu arada bazı yorumcular ilk turda yüzde 51 almak gerekiyor diyorlar. Bu doğru bir tanımlama değil. Yüzde 50 artı bir ile yüzde 51 arasında en az 500 bin oy farkı bulunuyor. Doğrusu yüzde 50 artı 1 demek.2023 seçimlerinde yüzde 50 artı 1 olan 26 milyon 559 bin 623 oy ile cumhurbaşkanı seçileceğine göre, Erdoğan’ın bir önceki seçimde aldığı oyu koruması ve üzerine 208 bin 800 oy ilave etmesi gerekiyor. Erdoğan’ın önceliği bir önceki seçimde aldığı oyu muhafaza etmek ve üzerine 208 bin oy ilave etmek. Bu oranlar Erdoğan’ı diğer adaylara göre avantajlı hale getiriyor. Diğer adayların okyanusu aşması gerekirken, Erdoğan’ın köprünün bir tarafından diğerine atlaması yetecek.'Erdoğan'ın rakipleri'2018 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısında yer alan Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in aldığı oyların toplamı 23 milyon 737 bin 804’dü.Bu tabloya göre Erdoğan’ın karşısındaki adayın ilk turda seçilebilmesi için diğer tüm adayların oylarının toplamını alıp bir de üstüne 2 milyon 81 bin 819 ilave oy ilave etmesi gerekiyor.'Yeni seçmen sayısı'Bu arada kimi adaylar açısından avantaj, kimi adaylar açsından ise dezavantaj olacak. Yeni seçmenden söz ediyorum elbette ki. 2023 seçimlerinde seçmen sayısındaki artışın 3 milyon 597 bin 531 olması bekleniyor."

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, 2023, abdulkadir selvi, cumhur ittifakı, millet ittifakı, avantaj