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5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti
5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti
Mardin'in Derik ilçesinde bisiklet tutkunu 3 çocuk annesi Sevdet Baki, bisikletiyle 5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
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'İleride doğa sporları da yapacağız'Bisiklet sürmenin kendisinin en büyük tutkusu olduğuna işaret eden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:Derik'te yaşayan ev kadını 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Gülşah Dinler, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Bisiklet sürme tutkum çocukluktan beri vardı. Ama maalesef süremedim. Sevdet Hanımı sosyal medyadan takip ediyordum. Bir gün sosyal medya hesabından bir eğitmen olarak bisiklet sürme kursu vermeyi düşündüğünü açıkladı. Derik’e gelmek ve bisiklet kursu vermek istediğini yazmıştı. Buna çok sevindim. 19 Mayıs’ta geldi ve bize bisiklet sürmeyi öğretti. Büyük bir özveriyle bu sahada bir bisikletle biz 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra Mardin’de bir bisiklet turu yarışması düzenlendi ve ben orada birinci oldum. Çok mutlu olmuştum. Sevdet Hanıma bu özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
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фото, fotoğraf, mardin, derik, kadın, bisiklet

5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti

02:11 13.10.2021
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Mardin'in Derik ilçesinde bisiklet tutkunu 3 çocuk annesi Sevdet Baki, bisikletiyle 5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek" dedi.
© DHA / Selim_KAYA

Diyarbakır'da yaşarken pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp doğup büyüdüğü memleketi Derik'e yerleşen Sevdet Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz bisiklet kursu vereceğini açıklamasının ardından kadınlardan olumlu dönüşler aldı.

Diyarbakır&#x27;da yaşarken pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp doğup büyüdüğü memleketi Derik&#x27;e yerleşen Sevdet Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz bisiklet kursu vereceğini açıklamasının ardından kadınlardan olumlu dönüşler aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA / Selim_KAYA

Diyarbakır'da yaşarken pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp doğup büyüdüğü memleketi Derik'e yerleşen Sevdet Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz bisiklet kursu vereceğini açıklamasının ardından kadınlardan olumlu dönüşler aldı.

© DHA

Baki, 21 Mayıs’tan bu yana günde 8 saat çalışarak, ilçede oturan 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretti. Şu an yeni kurs için 50 de kayıt alanBaki, yeni öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Baki, 21 Mayıs’tan bu yana günde 8 saat çalışarak, ilçede oturan 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretti. Şu an yeni kurs için 50 de kayıt alanBaki, yeni öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Baki, 21 Mayıs’tan bu yana günde 8 saat çalışarak, ilçede oturan 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretti. Şu an yeni kurs için 50 de kayıt alanBaki, yeni öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor.

© DHA / Selim_KAYA

Tek bisikletle eğitim verdiğini öğrenen bir vatandaşın iki bisiklet hediye ettiğini söyleyen Baki, ilçe sakinlerinin kadın bisiklet sürücülerini kanıksamalarının biraz daha zaman alabileceğini söyledi.

Tek bisikletle eğitim verdiğini öğrenen bir vatandaşın iki bisiklet hediye ettiğini söyleyen Baki, ilçe sakinlerinin kadın bisiklet sürücülerini kanıksamalarının biraz daha zaman alabileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA / Selim_KAYA

Tek bisikletle eğitim verdiğini öğrenen bir vatandaşın iki bisiklet hediye ettiğini söyleyen Baki, ilçe sakinlerinin kadın bisiklet sürücülerini kanıksamalarının biraz daha zaman alabileceğini söyledi.

© DHA / Selim_KAYA

Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek"dedi.

Baki, &#x27;&#x27;En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek&quot;dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA / Selim_KAYA

Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek"dedi.

© DHA / Selim_KAYA

Bisiklet öğrettiği kadınlarla birlikte ilk defa Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası'nda bisiklet sürdüğünü belirten Baki, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasıyla toplumun bisiklet süren kadınlara daha çabuk alışacağını ifade etti.

Bisiklet öğrettiği kadınlarla birlikte ilk defa Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası&#x27;nda bisiklet sürdüğünü belirten Baki, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasıyla toplumun bisiklet süren kadınlara daha çabuk alışacağını ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA / Selim_KAYA

Bisiklet öğrettiği kadınlarla birlikte ilk defa Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası'nda bisiklet sürdüğünü belirten Baki, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasıyla toplumun bisiklet süren kadınlara daha çabuk alışacağını ifade etti.

'İleride doğa sporları da yapacağız'

Bisiklet sürmenin kendisinin en büyük tutkusu olduğuna işaret eden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyarbakır’da yaşıyordum. Pandemi nedeniyle iş yerimi kapattım ve doğup büyüdüğüm Derik’e yerleşmeye karar verdim. Zaten evde boş oturmayı seven bir insan değilim. Aklıma böyle bir fikir geldi. Bunu bir akşam sosyal medya hesabımdan paylaştım. Derik’te gönüllü olarak bisiklet kursu vermek istiyorum diye bir duyuru yaptım. Sabah bir uyandım 38 mesaj gelmişti. Ertesi gün çıkıp geldim. Buraya geçici bir süreliğine gelmiştim ancak talep artınca buraya yerleşmeye karar verdim. Ayrıca burada Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdum. Başkanı da benim. İleride doğa sporları da yapacağız inşallah. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Şimdiye dek tek bir bisiklet ile kendi imkanlarımla bu işi yaptım ve 72 kadına bisiklet sürmeyi öğrettim. Ancak ilçe kaymakamı Evren Çakır bize gereken desteği vereceğini söyledi. Çok mutlu olduk.”
Derik'te yaşayan ev kadını 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Gülşah Dinler, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Bisiklet sürme tutkum çocukluktan beri vardı. Ama maalesef süremedim. Sevdet Hanımı sosyal medyadan takip ediyordum. Bir gün sosyal medya hesabından bir eğitmen olarak bisiklet sürme kursu vermeyi düşündüğünü açıkladı. Derik’e gelmek ve bisiklet kursu vermek istediğini yazmıştı. Buna çok sevindim. 19 Mayıs’ta geldi ve bize bisiklet sürmeyi öğretti. Büyük bir özveriyle bu sahada bir bisikletle biz 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra Mardin’de bir bisiklet turu yarışması düzenlendi ve ben orada birinci oldum. Çok mutlu olmuştum. Sevdet Hanıma bu özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
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