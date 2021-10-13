https://tr.sputniknews.com/20211013/1049768041.html

5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti

5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti

Mardin'in Derik ilçesinde bisiklet tutkunu 3 çocuk annesi Sevdet Baki, bisikletiyle 5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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'İleride doğa sporları da yapacağız'Bisiklet sürmenin kendisinin en büyük tutkusu olduğuna işaret eden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:Derik'te yaşayan ev kadını 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Gülşah Dinler, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Bisiklet sürme tutkum çocukluktan beri vardı. Ama maalesef süremedim. Sevdet Hanımı sosyal medyadan takip ediyordum. Bir gün sosyal medya hesabından bir eğitmen olarak bisiklet sürme kursu vermeyi düşündüğünü açıkladı. Derik’e gelmek ve bisiklet kursu vermek istediğini yazmıştı. Buna çok sevindim. 19 Mayıs’ta geldi ve bize bisiklet sürmeyi öğretti. Büyük bir özveriyle bu sahada bir bisikletle biz 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra Mardin’de bir bisiklet turu yarışması düzenlendi ve ben orada birinci oldum. Çok mutlu olmuştum. Sevdet Hanıma bu özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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