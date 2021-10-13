https://tr.sputniknews.com/20211013/abd-disisleri-talibanla-toplanti-samimi-profesyonel-ve-olumluydu-1049767777.html
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T02:00+0300
2021-10-13T02:00+0300
2021-10-13T02:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
ned price
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396923_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_4f7c8e768207c5c1f4c33771c77801e0.jpg
ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti" dedi.Toplantıyı iş toplantısı olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile IŞİD-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. IŞİD-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit" değerlendirmesinde bulundu.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396923_157:0:1696:1154_1920x0_80_0_0_23492b3b3b546126cb171d3c8958e7bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, afganistan, taliban, ned price
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
02:00 13.10.2021 (güncellendi: 02:01 13.10.2021)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.
ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti" dedi.
Toplantıyı iş toplantısı olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.
Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları,
ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.
Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile IŞİD-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı
sorularını geçiştirdi.
Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. IŞİD-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit" değerlendirmesinde bulundu.