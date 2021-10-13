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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/abd-disisleri-talibanla-toplanti-samimi-profesyonel-ve-olumluydu-1049767777.html
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T02:00+0300
2021-10-13T02:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
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ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti" dedi.Toplantıyı iş toplantısı olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile IŞİD-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. IŞİD-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit" değerlendirmesinde bulundu.
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abd, afganistan, taliban, ned price

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

02:00 13.10.2021 (güncellendi: 02:01 13.10.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.
ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti" dedi.
Toplantıyı iş toplantısı olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.
Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.
Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile IŞİD-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.
Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. IŞİD-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit" değerlendirmesinde bulundu.
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