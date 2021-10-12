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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211012/bidenin-hayatini-kurtarmasina-ragmen-geride-birakilan-afgan-cevirmen-nihayet-ulkeden-cikti-1049754237.html
Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı
Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı
Afganistan'dan çıkış kaosunda ABD ile işbirliği yapmış olmalarına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmenler içinden Başkan Joe Biden'ın senatör olduğu dönemde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:19+0300
2021-10-12T18:34+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
pakistan
joe biden
afgan
çevirmen
hayat kurtarma
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ABD askerlerinin çekilmesini 30 Ağustos'ta tamamlayarak Afganistan'ı Taliban'ın kontrolüne terk eden Başkan Joe Biden'ın 2008'de senatörken ziyaret ettiği ülkede hayatını kurtaran Aman Halili'nin Taliban'ın eline düşme tehlikesinden kurtulduğu açıklandı. ABD ordusunun kendisiyle birlikte çalışmasına rağmen geride bıraktığı Afganlardan olan Halili'nin eşi ve 5 çocuğundan oluşan ailesiyle birlikte Pakistan'a ulaşmayı başardığı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ağustos ayından beri Afganistan'dan ayrılmak için özel göçmen vizesi (SIV) sorunlarının çözülmesine yardım edilmesi çağrısında bulunan, ancak kayıtlarının kaybedilmiş olması sorununa takılan çevirmen, son ABD askeri de giderken "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" diyerek sesini duyurmaya çalışmıştı. Obama'nın yardımcısı ve bakanları olacak isimleri kurtardıDaha sonra hepsi de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimlerinde görev yapan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'in 2008'de senatör oldukları dönemde Afganistan'ı ziyaret ederken askeri helikopterleri kar fırtınasına yakalanmış, vadiye zorunlu iniş yapan ABD'li siyasetçileri olası pusudan kurtararak güvenliğe taşımak için Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme'nin rehberliğini ve çevirmenliğini Halili yapmıştı.Pakistan'dan yola devamBBC News'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Halili ile ailesinin 'Afganistan'dan güvenli şekilde ayrıldığını, ardından Pakistan'dan daha ileriye doğru yolculuğa başladığını' söyledi. Pakistan'a ulaşan 200'den fazla Afgan'ın kurtarılmasına yardım eden Önce İnsan Koalisyonu isimli örgüt de "Başkan Biden'in çevirmeniyle ailesini güvenliğe kavuşturma çabalarımıza yardım ettikleri için ABD'li ve Pakistanlı yetkililere çok minnettarız" dedi. ABD medyasının sıkı takibi sayesindeABD'nin çekilmesinin tamamlanmasının ardından CNN'e konuşan Halili, Biden'a kendisini, eşini ve 5 çocuğunu kurtarması çağrısı yaparak "Ona güveniyorum, onun elinden her şeyin geldiğine güveniyorum" demişti. Eylüldeki basın toplantılarında Halili'nin durumuyla ilgili ısrarlı sorulara, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "En sevdiğim insanların bir bölümünü kar fırtınasından kurtardığı ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ederim. ABD tüm müttefiklerini tahliye etmeye kararlıdır" yanıtını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html
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abd, afganistan, pakistan, joe biden, afgan, çevirmen, hayat kurtarma

Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı

17:19 12.10.2021 (güncellendi: 18:34 12.10.2021)
© Fotoğraf : Facebook/Human First CoalitionABD Başkanı Joe Biden'ın 13 yıl önceki Afganistan ziyaretinde hayatını kurtarmasına rağmen ABD ordusunun çekilmesinde geride bırakılan Afgan çevirmen Aman Halili'nin eşi ve 5 çocuğundan oluşan ailesiyle birlikte Pakistan'a ulaşmayı başardığı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 yıl önceki Afganistan ziyaretinde hayatını kurtarmasına rağmen ABD ordusunun çekilmesinde geride bırakılan Afgan çevirmen Aman Halili'nin eşi ve 5 çocuğundan oluşan ailesiyle birlikte Pakistan'a ulaşmayı başardığı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : Facebook/Human First Coalition
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Afganistan'dan çıkış kaosunda ABD ile işbirliği yapmış olmalarına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmenler içinden Başkan Joe Biden'ın senatör olduğu dönemde hayatını kurtardığı için gündem olan Aman Halili'nin sonunda ülkeden kaçmayı başardığı öğrenildi.
ABD askerlerinin çekilmesini 30 Ağustos'ta tamamlayarak Afganistan'ı Taliban'ın kontrolüne terk eden Başkan Joe Biden'ın 2008'de senatörken ziyaret ettiği ülkede hayatını kurtaran Aman Halili'nin Taliban'ın eline düşme tehlikesinden kurtulduğu açıklandı. ABD ordusunun kendisiyle birlikte çalışmasına rağmen geride bıraktığı Afganlardan olan Halili'nin eşi ve 5 çocuğundan oluşan ailesiyle birlikte Pakistan'a ulaşmayı başardığı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Ağustos ayından beri Afganistan'dan ayrılmak için özel göçmen vizesi (SIV) sorunlarının çözülmesine yardım edilmesi çağrısında bulunan, ancak kayıtlarının kaybedilmiş olması sorununa takılan çevirmen, son ABD askeri de giderken "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" diyerek sesini duyurmaya çalışmıştı.

Obama'nın yardımcısı ve bakanları olacak isimleri kurtardı

Daha sonra hepsi de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimlerinde görev yapan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'in 2008'de senatör oldukları dönemde Afganistan'ı ziyaret ederken askeri helikopterleri kar fırtınasına yakalanmış, vadiye zorunlu iniş yapan ABD'li siyasetçileri olası pusudan kurtararak güvenliğe taşımak için Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme'nin rehberliğini ve çevirmenliğini Halili yapmıştı.
Afganistan'da Joe Biden'ı kurtarma operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD ordusu, 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan çevirmeni geride bıraktı: 'Beni burada unutmayın'
1 Eylül, 10:13

Pakistan'dan yola devam

BBC News'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Halili ile ailesinin 'Afganistan'dan güvenli şekilde ayrıldığını, ardından Pakistan'dan daha ileriye doğru yolculuğa başladığını' söyledi.
Pakistan'a ulaşan 200'den fazla Afgan'ın kurtarılmasına yardım eden Önce İnsan Koalisyonu isimli örgüt de "Başkan Biden'in çevirmeniyle ailesini güvenliğe kavuşturma çabalarımıza yardım ettikleri için ABD'li ve Pakistanlı yetkililere çok minnettarız" dedi.

ABD medyasının sıkı takibi sayesinde

ABD'nin çekilmesinin tamamlanmasının ardından CNN'e konuşan Halili, Biden'a kendisini, eşini ve 5 çocuğunu kurtarması çağrısı yaparak "Ona güveniyorum, onun elinden her şeyin geldiğine güveniyorum" demişti.
Eylüldeki basın toplantılarında Halili'nin durumuyla ilgili ısrarlı sorulara, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "En sevdiğim insanların bir bölümünü kar fırtınasından kurtardığı ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ederim. ABD tüm müttefiklerini tahliye etmeye kararlıdır" yanıtını vermişti.
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