https://tr.sputniknews.com/20211012/bidenin-hayatini-kurtarmasina-ragmen-geride-birakilan-afgan-cevirmen-nihayet-ulkeden-cikti-1049754237.html

Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı

Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı

Afganistan'dan çıkış kaosunda ABD ile işbirliği yapmış olmalarına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmenler içinden Başkan Joe Biden'ın senatör olduğu dönemde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T17:19+0300

2021-10-12T17:19+0300

2021-10-12T18:34+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

pakistan

joe biden

afgan

çevirmen

hayat kurtarma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049754753_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_12fe4d1ec062181ddada559ccf45ed2f.jpg

ABD askerlerinin çekilmesini 30 Ağustos'ta tamamlayarak Afganistan'ı Taliban'ın kontrolüne terk eden Başkan Joe Biden'ın 2008'de senatörken ziyaret ettiği ülkede hayatını kurtaran Aman Halili'nin Taliban'ın eline düşme tehlikesinden kurtulduğu açıklandı. ABD ordusunun kendisiyle birlikte çalışmasına rağmen geride bıraktığı Afganlardan olan Halili'nin eşi ve 5 çocuğundan oluşan ailesiyle birlikte Pakistan'a ulaşmayı başardığı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ağustos ayından beri Afganistan'dan ayrılmak için özel göçmen vizesi (SIV) sorunlarının çözülmesine yardım edilmesi çağrısında bulunan, ancak kayıtlarının kaybedilmiş olması sorununa takılan çevirmen, son ABD askeri de giderken "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" diyerek sesini duyurmaya çalışmıştı. Obama'nın yardımcısı ve bakanları olacak isimleri kurtardıDaha sonra hepsi de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimlerinde görev yapan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'in 2008'de senatör oldukları dönemde Afganistan'ı ziyaret ederken askeri helikopterleri kar fırtınasına yakalanmış, vadiye zorunlu iniş yapan ABD'li siyasetçileri olası pusudan kurtararak güvenliğe taşımak için Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme'nin rehberliğini ve çevirmenliğini Halili yapmıştı.Pakistan'dan yola devamBBC News'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Halili ile ailesinin 'Afganistan'dan güvenli şekilde ayrıldığını, ardından Pakistan'dan daha ileriye doğru yolculuğa başladığını' söyledi. Pakistan'a ulaşan 200'den fazla Afgan'ın kurtarılmasına yardım eden Önce İnsan Koalisyonu isimli örgüt de "Başkan Biden'in çevirmeniyle ailesini güvenliğe kavuşturma çabalarımıza yardım ettikleri için ABD'li ve Pakistanlı yetkililere çok minnettarız" dedi. ABD medyasının sıkı takibi sayesindeABD'nin çekilmesinin tamamlanmasının ardından CNN'e konuşan Halili, Biden'a kendisini, eşini ve 5 çocuğunu kurtarması çağrısı yaparak "Ona güveniyorum, onun elinden her şeyin geldiğine güveniyorum" demişti. Eylüldeki basın toplantılarında Halili'nin durumuyla ilgili ısrarlı sorulara, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "En sevdiğim insanların bir bölümünü kar fırtınasından kurtardığı ve tüm çalışmaları için kendisine teşekkür ederim. ABD tüm müttefiklerini tahliye etmeye kararlıdır" yanıtını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210901/abd-ordusu-13-yil-once-bideni-kurtaran-afgan-cevirmeni-geride-birakti-beni-burada-unutmayin-1048501167.html

afganistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, pakistan, joe biden, afgan, çevirmen, hayat kurtarma