https://tr.sputniknews.com/20211013/abdde-tedarik-zincirindeki-sikintilarin-giderilmesi-icin-bazi-firmalar-724-calisacak-1049795659.html

ABD'de tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için bazı firmalar 7/24 çalışacak

ABD'de tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için bazı firmalar 7/24 çalışacak

Beyaz Saray, küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için FedEx, UPS ve Walmart başta olmak üzere özel sektördeki lider firmaların 7 gün 24... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T19:44+0300

2021-10-13T19:44+0300

2021-10-13T19:44+0300

ekonomi

abd

beyaz saray

joe biden

walmart

fedex

ups

tedarik

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ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'da küresel tedarik zinciri konusunda Walmart Üst Yöneticisi (CEO) John Furner, FedEx Lojistik CEO'su Udo Lange and UPS ABD Operasyonlar Müdürü Nando Cesarone ile yapacağı görüşme öncesi bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere telekonferans yoluyla açıklamalarda bulundu.İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, tedarik zincirinin temelde özel sektörün elinde olduğunu ve sıkıntıların giderilmesi için özel şirketleri adım atmaya çağırdıklarını belirterek, "ABD'deki en büyük 3 taşıma şirketi Walmart, FedEx ve UPS, 7 gün 24 saat çalışma usulüne geçmek için taahhüt verdi" ifadesini kullandı.UPS ve FedEx'in 2020'de ABD'deki kargo taşımacılığı pazarının yüzde 40'ına hakim olduğuna vurgu yapan yetkili, Target, Samsung ve Home Depot gibi perakende devlerinin de yakında 7/24 çalışma usulüne geçeceğini kaydetti.Yetkili ABD'deki önemli limanların da tedarik zincirindeki sorunların giderilmesi için yardımcı olduğunu belirterek, Los Angeles limanının 7/24 çalışmaya geçeceğini California'daki Long Beach limanının ise son 3 haftadır bu şekilde çalıştığını aktardı.

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abd, beyaz saray, joe biden, walmart, fedex, ups, tedarik