https://tr.sputniknews.com/20211013/aydin-turkovac-calismalarinda-pilot-il-olacak-1049783567.html

Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak

Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak

Ülke genelinde koronavirüs ve aşı oranlarında en iyi illerden olan Aydın’ın, Turkovac çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T14:54+0300

2021-10-13T14:54+0300

2021-10-13T14:54+0300

koronavirüs

türkiye

aydın

hastane

aşı

salgın

fahrettin koca

aşılama

pandemi

kovid-19

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Koronavirüs vakaları ve aşı oranları ile ülke genelinde en iyi iller arasında yer alan Aydın’da aşı çalışmaları hız kesmiyor. Pandemi ile mücadelenin önemli silahlarından olan aşının il genelindeki oranları da her geçen gün artarken, Aydın’ın yerli aşı Turkovac’ın klinik çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre pilot iller arasında yer olacak Aydın’da, Turkovac’ın faz-3 çalışmaları da Aydın Devlet Hastanesi’nde yürütülecek.Bakan Koca’dan çağrıTurkovac’ın çalışmalarında sona gelinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları klinik çalışmalarına destek olmaya davet etti. Vatandaşların 3. doz aşı tercihlerinin Turkovac olması için çağrıda bulunan Bakan Koca, paylaşımında, “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-kocadan-turkovac-icin-3-bin-gonullu-cagrisi-1049781046.html

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türkiye, aydın, hastane, aşı, salgın, fahrettin koca, aşılama, pandemi, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını