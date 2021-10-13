Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211013/aydin-turkovac-calismalarinda-pilot-il-olacak-1049783567.html
Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak
Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak
Ülke genelinde koronavirüs ve aşı oranlarında en iyi illerden olan Aydın’ın, Turkovac çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T14:54+0300
2021-10-13T14:54+0300
koronavirüs
türkiye
aydın
hastane
aşı
salgın
fahrettin koca
aşılama
pandemi
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049783399_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_b89ab6a4749447c3df1ef7fddc6487ef.jpg
Koronavirüs vakaları ve aşı oranları ile ülke genelinde en iyi iller arasında yer alan Aydın’da aşı çalışmaları hız kesmiyor. Pandemi ile mücadelenin önemli silahlarından olan aşının il genelindeki oranları da her geçen gün artarken, Aydın’ın yerli aşı Turkovac’ın klinik çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre pilot iller arasında yer olacak Aydın’da, Turkovac’ın faz-3 çalışmaları da Aydın Devlet Hastanesi’nde yürütülecek.Bakan Koca’dan çağrıTurkovac’ın çalışmalarında sona gelinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları klinik çalışmalarına destek olmaya davet etti. Vatandaşların 3. doz aşı tercihlerinin Turkovac olması için çağrıda bulunan Bakan Koca, paylaşımında, “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/bakan-kocadan-turkovac-icin-3-bin-gonullu-cagrisi-1049781046.html
3
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049783399_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_610bc370f08a6ededef0472d1c1ef8d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, aydın, hastane, aşı, salgın, fahrettin koca, aşılama, pandemi, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak

14:54 13.10.2021
© İHAAydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak
Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© İHA
Abone ol
Ülke genelinde koronavirüs ve aşı oranlarında en iyi illerden olan Aydın’ın, Turkovac çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi.
Koronavirüs vakaları ve aşı oranları ile ülke genelinde en iyi iller arasında yer alan Aydın’da aşı çalışmaları hız kesmiyor.
Pandemi ile mücadelenin önemli silahlarından olan aşının il genelindeki oranları da her geçen gün artarken, Aydın’ın yerli aşı Turkovac’ın klinik çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre pilot iller arasında yer olacak Aydın’da, Turkovac’ın faz-3 çalışmaları da Aydın Devlet Hastanesi’nde yürütülecek.

Bakan Koca’dan çağrı

Turkovac’ın çalışmalarında sona gelinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları klinik çalışmalarına destek olmaya davet etti.
Vatandaşların 3. doz aşı tercihlerinin Turkovac olması için çağrıda bulunan Bakan Koca, paylaşımında, “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan Turkovac için '3 bin gönüllü' çağrısı
13:50
500010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:52Tanju Özcan'dan TRT'nin Teşkilat dizisindeki karakteri için Bahçeli'ye 'şikayet' mektubu
15:50Binance yuan işlemlerini kapatacağını duyurdu, Bitcoin düşüşe geçti
15:47TBF Başkanı Türkoğlu: Son 5 yılda basketbola değerler kattık
15:30Biseksüel Superman'le övünen DC Comics'e eski Superman aktöründen 'Cesaret değil, yancılık' tepkisi
15:30Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının faz 2 testlerine izin verdi
15:29Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
15:27Motosiklet kasasında et taşındı
15:21Gamaleya Merkezi: Sputnik Light, Delta varyantına karşı aşılamadan sonraki ilk üç ay yüzde 70 etkili
15:18Selim İleri hastaneye kaldırıldı
15:17Pompada ÖTV marjı bitti
15:14Alman televizyonunun artan enflasyona dair gerekçesi: Küresel ısınmayı ancak böyle durdurabiliriz
15:13Karikatürist Selçuk Erdem'den NFT koleksiyonu: Toplamda 9999 adet
15:12Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı
15:06Putin: Rusya, Avrupa'ya Soğuk Savaş döneminde bile gaz tedarik etti
15:05‘Irak’ta seçim sonuçlarına göre mezhepçilik zayıflarken ulusalcılık daha ön plana çıkıyor’
15:01Dolardan yeni rekor: 9.08
14:54Aydın, Turkovac çalışmalarında pilot il olacak
14:53Eski Kırım başsavcısı Poklonskaya, büyükelçi olarak atandı
14:52Markette alışveriş yaparken bir alt kata düştü
14:48Londra polisinden sürücülere uyarı: O levha Squid Game'e götürmüyor