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https://tr.sputniknews.com/20211013/binance-yuan-islemlerini-kapatacagini-duyurdu-bitcoin-dususe-gecti-1049786573.html
Binance yuan işlemlerini kapatacağını duyurdu, Bitcoin düşüşe geçti
Binance yuan işlemlerini kapatacağını duyurdu, Bitcoin düşüşe geçti
Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Çin'deki müşterilere artık hizmet vermeyeceğini ve yuan paritelerini işlemden kaldıracağını açıkladı. 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T15:50+0300
2021-10-13T15:50+0300
ekonomi
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çin
bitcoin
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Binance tarafından yapılan açıklamada, yuan bazlı işlemlerin 31 Aralık'tan itibaren durdurulacağı ve Çinli kullanıcıların hesaplarını 'yalnızca para çekme' moduna geçirileceği belirtildi.Kararın ardından Bitcoin'de düşüşBinance’in duyurusunun ardundan Bitcoin önderliğinde kripto paralar düşüşe geçti. Bitcoin, saat 12:20 itibarıyla yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 54 bin 600 dolarlı seviyelere kadar indi. Ethereum ise 3 bin 400 doların biraz üzerinde. Diğer platformlar da çekiliyorÇin Merkez Bankası 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.Binance Çin’de kurulmuş bir kripto para işlem platformu olsa da, hükümetin kripto paraya sıkı düzenlemeler gtirmesinin ardından 2017’de ülkeden çıkmıştı. Çin’de kurulmuş diğer başka bir büyük kripto para borsası OKEX de bugün yaptığı açıklamada 2017’den itibaren esas faaliyetlerini uluslararası piyasalara kaydırdığını ve Çin’de tanıtım yapmayı ve hizmet vermeyi durdurduğunu belirtti.Çin’in en büyük kripto borsası Huobi de geçen ay ülkedeki operasyonları 31 Aralık’ta durduracağını duyurmuştu. ABD, Bitcoin madenciliğinde Çin'i tahtından etti Öte yandan, Cambridge Üniversitesi'nin Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi verilerine göre, Bitcoin blockchainindeki toplam hash oranının (Bitcoin ağının işlemci gücünü ölçmek için kullanılan birim) en büyük kısmı, artık Çin'den değil ABD’den geliyor.Verilere göre, Çin'in küresel Bitcoin hash oranındaki payı, Pekin'in baskılarının ardından Mayıs ayında yaklaşık yüzde 44 iken Temmuz'da yüzde sıfıra düştü.ABD'nin Bitcoin hash oranındaki payı ise Mayıs'ta sadece yüzde 17.8 seviyesindeyken Ağustos'ta yüzde 35.4'e yükseldi ve yüzde 66'dan fazla arttı.
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abd, çin, bitcoin, binance

Binance yuan işlemlerini kapatacağını duyurdu, Bitcoin düşüşe geçti

15:50 13.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Çin'deki müşterilere artık hizmet vermeyeceğini ve yuan paritelerini işlemden kaldıracağını açıkladı.
Binance tarafından yapılan açıklamada, yuan bazlı işlemlerin 31 Aralık'tan itibaren durdurulacağı ve Çinli kullanıcıların hesaplarını 'yalnızca para çekme' moduna geçirileceği belirtildi.

Kararın ardından Bitcoin'de düşüş

Binance’in duyurusunun ardundan Bitcoin önderliğinde kripto paralar düşüşe geçti. Bitcoin, saat 12:20 itibarıyla yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 54 bin 600 dolarlı seviyelere kadar indi. Ethereum ise 3 bin 400 doların biraz üzerinde.

Diğer platformlar da çekiliyor

Çin Merkez Bankası 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.
Binance Çin’de kurulmuş bir kripto para işlem platformu olsa da, hükümetin kripto paraya sıkı düzenlemeler gtirmesinin ardından 2017’de ülkeden çıkmıştı.
Çin’de kurulmuş diğer başka bir büyük kripto para borsası OKEX de bugün yaptığı açıklamada 2017’den itibaren esas faaliyetlerini uluslararası piyasalara kaydırdığını ve Çin’de tanıtım yapmayı ve hizmet vermeyi durdurduğunu belirtti.
Çin’in en büyük kripto borsası Huobi de geçen ay ülkedeki operasyonları 31 Aralık’ta durduracağını duyurmuştu.

ABD, Bitcoin madenciliğinde Çin'i tahtından etti

Öte yandan, Cambridge Üniversitesi'nin Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi verilerine göre, Bitcoin blockchainindeki toplam hash oranının (Bitcoin ağının işlemci gücünü ölçmek için kullanılan birim) en büyük kısmı, artık Çin'den değil ABD’den geliyor.
Verilere göre, Çin'in küresel Bitcoin hash oranındaki payı, Pekin'in baskılarının ardından Mayıs ayında yaklaşık yüzde 44 iken Temmuz'da yüzde sıfıra düştü.
ABD'nin Bitcoin hash oranındaki payı ise Mayıs'ta sadece yüzde 17.8 seviyesindeyken Ağustos'ta yüzde 35.4'e yükseldi ve yüzde 66'dan fazla arttı.
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