https://tr.sputniknews.com/20211013/filipinler-lideri-duterteden-asi-karsitlarina-uyurlarken-asi-yapilsin-teklifi-1049758943.html

Filipinler lideri Duterte’den ‘aşı karşıtlarına uyurlarken aşı yapılsın’ teklifi

Filipinler lideri Duterte’den ‘aşı karşıtlarına uyurlarken aşı yapılsın’ teklifi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19’a karşı aşılanmayı reddeden kişilere uyurlarken aşı yapılması gerektiğini savundu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

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multimedya

filipinler

karikatür

rodrigo duterte

koronavirüs aşısı

toplu aşılama

zorunlu aşılama

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CNN Philippines’in aktardığına göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Sorun aşı olmak istemeyenlerde. Köylerinizde böylelerini bulun, biz gelip onlara uyurlarken aşı yapalım. Eğer aşı olmak istemiyorlarsa evlerine gidip gece onlara aşı yapalım. Bu girişimin başında ben şahsen olacağım” diye konuştu.Diğer yandan, ülkede birçok vatandaşın halâ aşı yapmamış olmasında dolaylı da olsa suç payının olduğunu kabul eden Duterte, 2021 başında yaşanan aşı kıtlığından sorumlu olduğunu kaydetti.

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2021

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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filipinler, karikatür , rodrigo duterte, koronavirüs aşısı, toplu aşılama, zorunlu aşılama