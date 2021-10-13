Filipinler lideri Duterte’den ‘aşı karşıtlarına uyurlarken aşı yapılsın’ teklifi

CNN Philippines’in aktardığına göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Sorun aşı olmak istemeyenlerde. Köylerinizde böylelerini bulun, biz gelip onlara uyurlarken aşı yapalım. Eğer aşı olmak istemiyorlarsa evlerine gidip gece onlara aşı yapalım. Bu girişimin başında ben şahsen olacağım” diye konuştu.Diğer yandan, ülkede birçok vatandaşın halâ aşı yapmamış olmasında dolaylı da olsa suç payının olduğunu kabul eden Duterte, 2021 başında yaşanan aşı kıtlığından sorumlu olduğunu kaydetti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19’a karşı aşılanmayı reddeden kişilere uyurlarken aşı yapılması gerektiğini savundu.
CNN Philippines’in aktardığına göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Sorun aşı olmak istemeyenlerde. Köylerinizde böylelerini bulun, biz gelip onlara uyurlarken aşı yapalım. Eğer aşı olmak istemiyorlarsa evlerine gidip gece onlara aşı yapalım. Bu girişimin başında ben şahsen olacağım” diye konuştu.
Diğer yandan, ülkede birçok vatandaşın halâ aşı yapmamış olmasında dolaylı da olsa suç payının olduğunu kabul eden Duterte, 2021 başında yaşanan aşı kıtlığından sorumlu olduğunu kaydetti.