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Türkiye'nin gönderdiği aşı ve ilaçlar Özbekistan'da
Türkiye'nin gönderdiği aşı ve ilaçlar Özbekistan'da
Türkiye'nin, Özbekistan'a koronavirüse karşı mücadelesinde destek olmak için hibe ettiği 200 bin doz Sinovac aşısı ve 20 bin Favipiravir ilacı Taşkent’e... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:07+0300
2021-10-13T16:07+0300
koronavirüs
türkiye
özbekistan
yardım
koronavirüs
favipiravir
sinovac
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Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul’dan Taşkent’e ulaştırılan aşıların tesliminde, Özbekistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Amrulla İnayatov, Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Batır Kurbanov ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer yetkililer hazır bulundu.Büyükelçi Bekar ve Büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan uçaktan indirilen 200 bin doz Sinovac aşısı ve 20 bin Favipiravir ilacı, Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.'İki kardeş halk'Kurbanov, ülkeye şimdiye kadar 28.5 milyon doz aşının getirildiğini, bunun 22.7 milyon dozunun kullanıldığını söyledi.Türkiye’nin hibe ettiği 200 bin doz Kovid-19 aşısı ve 20 bin ilacın salgınla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını anlatan Kurbanov, söz konusu yardım için Türk halkı ve hükümetine teşekkür etti.Büyükelçi Bekar da bu yardımın iki halk arasındaki karşılıklı dayanışmanın göstergesi olarak gönderildiğini söyledi.Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı dayanışma ve desteğin salgın döneminde de devam ettiğine dikkat çeken Bekar, "Türkiye, bu aşıları göndererek Özbekistan’ın Kovid-19’la mücadelesine yardım sağlamayı amaçladı. Bu da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Daha önce Özbekistan, Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye malzeme göndermişti. Bugün de Türkiye gönderdi. Bu şekilde iki kardeş halk arasındaki iş birliğinin sürdürülmesini sağlamaya çalışacağız ve iki ülke cumhurbaşkanlarının açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiyeden-kirgizistana-150-bin-doz-koronavirus-asisi-1048698966.html
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türkiye, özbekistan, yardım, koronavirüs, favipiravir, sinovac

Türkiye'nin gönderdiği aşı ve ilaçlar Özbekistan'da

16:07 13.10.2021
© AA / Bahtiyar AbdülkerimovTürkiye'nin gönderdiği aşı ve ilaçlar Özbekistan'da
Türkiye'nin gönderdiği aşı ve ilaçlar Özbekistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© AA / Bahtiyar Abdülkerimov
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Türkiye'nin, Özbekistan'a koronavirüse karşı mücadelesinde destek olmak için hibe ettiği 200 bin doz Sinovac aşısı ve 20 bin Favipiravir ilacı Taşkent’e ulaştı.
Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul’dan Taşkent’e ulaştırılan aşıların tesliminde, Özbekistan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı Amrulla İnayatov, Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Batır Kurbanov ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer yetkililer hazır bulundu.
Büyükelçi Bekar ve Büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan uçaktan indirilen 200 bin doz Sinovac aşısı ve 20 bin Favipiravir ilacı, Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

'İki kardeş halk'

Kurbanov, ülkeye şimdiye kadar 28.5 milyon doz aşının getirildiğini, bunun 22.7 milyon dozunun kullanıldığını söyledi.
Türkiye’nin hibe ettiği 200 bin doz Kovid-19 aşısı ve 20 bin ilacın salgınla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını anlatan Kurbanov, söz konusu yardım için Türk halkı ve hükümetine teşekkür etti.
Büyükelçi Bekar da bu yardımın iki halk arasındaki karşılıklı dayanışmanın göstergesi olarak gönderildiğini söyledi.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı dayanışma ve desteğin salgın döneminde de devam ettiğine dikkat çeken Bekar, "Türkiye, bu aşıları göndererek Özbekistan’ın Kovid-19’la mücadelesine yardım sağlamayı amaçladı. Bu da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Daha önce Özbekistan, Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye malzeme göndermişti. Bugün de Türkiye gönderdi. Bu şekilde iki kardeş halk arasındaki iş birliğinin sürdürülmesini sağlamaya çalışacağız ve iki ülke cumhurbaşkanlarının açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
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