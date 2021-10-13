https://tr.sputniknews.com/20211013/uzayda-bir-aksam-yemegi-ilk-uzay-filminin-ekibi-ve-uui-murettebati-bir-arada-1049774411.html
Uzayda bir akşam yemeği: İlk uzay filminin ekibi ve UUİ mürettebatı bir arada
Uzayda bir akşam yemeği: İlk uzay filminin ekibi ve UUİ mürettebatı bir arada
Uzayda çekilen ilk film olacak 'Vızov'un (Sınanma) yönetmeni Klima Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’in de yanlarında bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T10:41+0300
2021-10-13T10:41+0300
2021-10-13T10:44+0300
yaşam
uzay
yemek
film
uluslararası uzay istasyonu (uui)
klima şipenko
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Uzayda çekilecek olan ilk filmin yönetmeni Klima Şipenko, aktris Yuliya Peresild ile birlikte UUİ mürettebatı ile akşam yemeği yedi.Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte akşam yemeği yedik. İstasyona yeni gelen Anton Şkaplerov, Klima ve Yuliya da bizimleydi. 5 ayın ardından yeni hikayeler duymak harika" ifadelerini kullandı.Pesquet, açıklamasıyla birlikte yemek yedikleri ABD’ye ait Unity modülünden bir fotoğraf da paylaştı.UUİ’de şu an Rus Oleg Novitskiy, Pyotr Dubrov, Anton Şkaplerov; ABD’li Mark Vande Hei, Shane Kimbrough, Megan McArthur; Japon Akihiko Hoshide, Fransız Thomas Pesquet (istasyon komutanı), Klim Şipenko ve Yulia Peresild bulunuyor.Ünlü Rus yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yulia Peresild, 5 Ekim’de ‘Vıyzov’ isimli filmin çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilmişti. İkili Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya hareket etmişti.Film ekibinin 17 Ekim’de dünyaya geri dönmesi planlanıyor.Film, bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor.Çekimleri devam eden Vızov isimli filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile görüşme sırasında, "Belirlenen içinde ilerliyoruz. Yani her şey planladığımız gibi gidiyor. İki sahne çektik" ifadesini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/rogozin-dunyanin-uzayda-cekilen-ilk-filminin-ekibi-uykudan-bile-fedakarlik-ederek-calisiyor-1049671232.html
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uzay, yemek, film, uluslararası uzay istasyonu (uui), klima şipenko
Uzayda bir akşam yemeği: İlk uzay filminin ekibi ve UUİ mürettebatı bir arada
10:41 13.10.2021 (güncellendi: 10:44 13.10.2021)
Uzayda çekilen ilk film olacak 'Vızov'un (Sınanma) yönetmeni Klima Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’in de yanlarında bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) mürettebatı ABD’ye ait modülde akşam yemeği yedi.
Uzayda çekilecek olan ilk filmin
yönetmeni Klima Şipenko
, aktris Yuliya Peresild ile birlikte UUİ mürettebatı ile akşam yemeği
yedi.
Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte akşam yemeği yedik. İstasyona yeni gelen Anton Şkaplerov, Klima ve Yuliya da bizimleydi. 5 ayın ardından yeni hikayeler duymak harika" ifadelerini kullandı.
Pesquet, açıklamasıyla birlikte yemek yedikleri ABD’ye ait Unity modülünden bir fotoğraf da paylaştı.
UUİ’de şu an Rus Oleg Novitskiy, Pyotr Dubrov, Anton Şkaplerov; ABD’li Mark Vande Hei, Shane Kimbrough, Megan McArthur; Japon Akihiko Hoshide, Fransız Thomas Pesquet (istasyon komutanı), Klim Şipenko ve Yulia Peresild bulunuyor.
Ünlü Rus yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yulia Peresild, 5 Ekim’de ‘Vıyzov’ isimli filmin çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilmişti. İkili Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya hareket etmişti.
Film ekibinin 17 Ekim’de dünyaya geri dönmesi planlanıyor.
Film, bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor.
Çekimleri devam eden Vızov isimli filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile görüşme sırasında, "Belirlenen içinde ilerliyoruz. Yani her şey planladığımız gibi gidiyor. İki sahne çektik" ifadesini kullanmıştı.