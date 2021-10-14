https://tr.sputniknews.com/20211014/abdde-artan-marihuana-ciftlikleri-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1049821792.html

ABD'de artan marihuana çiftlikleri nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'de artan marihuana çiftlikleri nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'de bir bölgede artan marihuana çiftlikleri sebebiyle acil durum ilan edildi. Oregon Sağlık Müdürlüğü eyalette denetlenen kayıtlı kenevir çiftliklerinin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:34+0300

2021-10-14T15:34+0300

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marihuana

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ABD'nin Oregon eyaletindeki bir bölgede, yasa dışı marihuana çiftliklerinin sayısındaki ve büyüklüğündeki artış nedeniyle acil durum ilan edildi.Jackson Bölgesi Komiserler Kurulu üyeleri, bölgedeki yasa dışı esrar üretiminin halk sağlığı ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu konusunda yurttaşların uyarıldığını belirtti.Konuyla ilgili Valilik ile Yasama Meclisi liderlerine yardım çağrısında bulunduklarını ifade eden kurul üyeleri, bölgede acil durum ilan edildiğini kaydetti.Kurul üyeleri, Vali Kate Brown, Senato Başkanı Peter Courtney ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tina Kotek'e mektup gönderdiklerini dile getirerek mektupta, "Jackson bölgesindeki durumu ele almak için yardımınızı talep ediyoruz" ifadelerine yer verildiğini söyledi.Mektupta, bölgede bu yıl, marihuana üretimi veya işlenmesiyle ilgili çok sayıda ihlalin kayıtlara geçtiği kaydedildi.'Devletimiz kuraklık içindeyken...'Vali Brown'ın sözcüsü Charles Boyle, "Oregon, yasa dışı esrar işletmelerinin büyümesine açık değil. Bunlar devletimiz kuraklık içindeyken su kaynaklarını tüketen, iş gücünü insanlık dışı koşullarda tutan ve yasal esrar pazarımıza ciddi şekilde zarar veren suç örgütleridir" dedi.Oregon Sağlık Müdürlüğü eyalette denetlenen kayıtlı kenevir çiftliklerinin yaklaşık yüzde 50'sinin yasa dışı esrar yetiştirdiğini ve THC içeriğinin (kenevire en yüksek seviyesini veren bileşik) yasal limitlerin üzerinde olduğunu bildirdi.

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abd, acil durum, marihuana