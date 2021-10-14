https://tr.sputniknews.com/20211014/cavusoglundan-taliban-heyeti-ile-gorusmenin-ardindan-aciklama-1049826075.html

Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama

Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından "İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T17:25+0300

2021-10-14T17:25+0300

2021-10-14T17:55+0300

politika

afganistan

mevlüt çavuşoğlu

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049826670_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07b37c6880e403bf17a4ba22f8c81154.jpg

Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu 7 kişilik heyet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu .Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık. Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.- Acil insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz. - Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık. - Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunuldu. Biz Batılılar gibi üst perdeden, ders verir gibi, ön şartlar koşarak değil, önemini anlatarak tavsiyeler verdik. - Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.- Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler. - Güvenli uçuş beklentimizi kendilerine anlattık. Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık. - Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. - Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti.- Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük.

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, mevlüt çavuşoğlu, taliban