Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211014/cavusoglundan-taliban-heyeti-ile-gorusmenin-ardindan-aciklama-1049826075.html
Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından "İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T17:25+0300
2021-10-14T17:55+0300
politika
afganistan
mevlüt çavuşoğlu
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049826670_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07b37c6880e403bf17a4ba22f8c81154.jpg
Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu 7 kişilik heyet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu .Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: - Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık. Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.- Acil insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz. - Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık. - Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunuldu. Biz Batılılar gibi üst perdeden, ders verir gibi, ön şartlar koşarak değil, önemini anlatarak tavsiyeler verdik. - Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.- Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler. - Güvenli uçuş beklentimizi kendilerine anlattık. Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık. - Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. - Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti.- Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049826670_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_f758315beda82f839de2c63d46db521f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, mevlüt çavuşoğlu, taliban

Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama

17:25 14.10.2021 (güncellendi: 17:55 14.10.2021)
© AAÇavuşoğlu - Muttaki
Çavuşoğlu - Muttaki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından "İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük. Güvenli uçuş beklentimizi kendilerine anlattık" açıklaması yaptı.
Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu 7 kişilik heyet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyet ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu .
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
- Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık. Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.
- Acil insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz.
- Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.
- Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunuldu. Biz Batılılar gibi üst perdeden, ders verir gibi, ön şartlar koşarak değil, önemini anlatarak tavsiyeler verdik.
- Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.
- Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.
- Güvenli uçuş beklentimizi kendilerine anlattık. Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.
- Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık.
- Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti.
- Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük.
520002
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:06Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
18:04Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz
17:54Beykoz Çayırı’nı 'Millet Bahçesi'ne çevirecek karar onaylandı
17:272022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
17:25Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
17:25Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı
17:20ABD'de robot köpeğe sniper silahı monte edildi
17:12En geniş katılımlı araştırma: Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli
17:11Getir, Kadıköy’de heykele ‘ek’ yaptı, belediye 'Haber vermediler' dedi
17:09Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:02Rusya'nın askeri personel için gönderdiği 100 bin aşı Ermenistan’a ulaştı
17:00Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı
16:55Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Merkel'den yardım istedi
16:51Aşı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı
16:50Esra Hankulu'nun ölümünde darbe sonucu oluşan kafa travması tespit edildi
16:50Uzaydan deniz aygırı izlemek için yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor
16:43Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu
16:37Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçede 6 aylık karantina kararı alındı
16:34Yusuf Demir, Türkiye forması giyme hakkını kaybetti
16:31Fransız mahkemesinden iklim konusunda devletin aleyhine karar