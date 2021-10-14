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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211014/dolar-tarihi-zirvesini-gordu-1049832128.html
Dolardan yeni rekor: 9.20'yi gördü
Dolardan yeni rekor: 9.20'yi gördü
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T20:57+0300
2021-10-14T20:57+0300
2021-10-14T21:03+0300
ekonomi
dolar
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Güne 9.15 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar, gün içinde yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9.20'yi gördü.
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dolar
Dolardan yeni rekor: 9.20'yi gördü 20:57 14.10.2021 (güncellendi: 21:03 14.10.2021)
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen dolar yeniden rekor kırarak 9.20'yi test etti.
Güne 9.15 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar, gün içinde
yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9.20'yi gördü.