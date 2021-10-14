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https://tr.sputniknews.com/20211014/fransiz-mahkemesinden-iklim-konusunda-devletin-aleyhine-karar-1049823756.html
Fransız mahkemesinden iklim konusunda devletin aleyhine karar
Fransız mahkemesinden iklim konusunda devletin aleyhine karar
Fransa'da mahkeme, devletten iklim konusunda taahhütlerine uymamanın yol açtığı hasarları 31 Aralık 2022'ye kadar onarmasını istedi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:31+0300
2021-10-14T16:31+0300
dünya
çevre
fransa
paris
devlet
mahkeme
dava
karbon salımı
iklim
karbon emisyonu
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Fransız basınındaki haberlere göre, Paris İdari Mahkemesi 2015-2018 döneminde sera gazı emisyonu konusunda devletin belirlediği üst sınırın 62 milyon ton karbon eşdeğeri ile aşıldığını belirtti.Mahkeme, devletten iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmemenin neden olduğu hasarları, 31 Aralık 2022'ye onarmasını ve taahhütlerini yerine getirmesini istediği belirtildi.'Yüzyılın Davası' olarak değerlendirilen davada, Paris İdari Mahkemesi 3 Şubat'ta devletin iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmediğini savunan ve devletten şikayetçi olan 4 sivil toplum kuruluşunu haklı bulmuştu.Mahkeme, iklimle ilgili taahhütlerin yerine getirilmemesi konusunda devleti sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine kuruluşlar, mahkemeden devletin iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmemesinin neden olduğu zararları gidermek için önlem almasını istemişti.Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının, devletin iklim konusunda yeterli çalışma yapmamasına tepki göstermek için başlattığı imza kampanyasına 2.3 milyon kişi destek vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211012/fransa-icisleri-bakani-rahiplerin-cinsel-istismar-vakalarini-yargiya-bildirmesi-gerekiyor-1049763283.html
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çevre, fransa, paris, devlet, mahkeme, dava, karbon salımı, iklim, karbon emisyonu

Fransız mahkemesinden iklim konusunda devletin aleyhine karar

16:31 14.10.2021
© AAFransa bayrak Paris Eyfel Kulesi
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
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Fransa'da mahkeme, devletten iklim konusunda taahhütlerine uymamanın yol açtığı hasarları 31 Aralık 2022'ye kadar onarmasını istedi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris İdari Mahkemesi 2015-2018 döneminde sera gazı emisyonu konusunda devletin belirlediği üst sınırın 62 milyon ton karbon eşdeğeri ile aşıldığını belirtti.
Mahkeme, devletten iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmemenin neden olduğu hasarları, 31 Aralık 2022'ye onarmasını ve taahhütlerini yerine getirmesini istediği belirtildi.
'Yüzyılın Davası' olarak değerlendirilen davada, Paris İdari Mahkemesi 3 Şubat'ta devletin iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmediğini savunan ve devletten şikayetçi olan 4 sivil toplum kuruluşunu haklı bulmuştu.
Mahkeme, iklimle ilgili taahhütlerin yerine getirilmemesi konusunda devleti sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine kuruluşlar, mahkemeden devletin iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmemesinin neden olduğu zararları gidermek için önlem almasını istemişti.
Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının, devletin iklim konusunda yeterli çalışma yapmamasına tepki göstermek için başlattığı imza kampanyasına 2.3 milyon kişi destek vermişti.
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