https://tr.sputniknews.com/20211014/hincal-uluctan-tamer-karadagliya-destek-cikan-pinar-altuga-nasil-yurekli-bir-cikis-yapmis-1049812136.html

Hıncal Uluç'tan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a: Nasıl yürekli bir çıkış yapmış

Hıncal Uluç'tan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a: Nasıl yürekli bir çıkış yapmış

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Altın Portakal ödül töreninde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a, "Bravo Pınar!" dedi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T11:46+0300

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yaşam

polemik

tamer karadağlı

pınar altuğ

hıncal uluç

nihal yalçın

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Hıncal Uluç, "Pınar Altuğ'u Türkiye Güzeli seçen jüride üyeydim ve oyumu Pınar'a vermiştim. Dün, sosyal medyanın ve sosyal medyaya yaranmak için gazete, sayfa yapan ve yazı yazanlara karşı nasıl yürekli bir çıkış yapmış o Pınar!.. Oyumu bir kez daha helal ettim" ifadesini kullandı.Altuğ'un "Tamer Karadağlı, kadınlara saygılı, zarif bir adamdır. Oscar'da bile 45 saniye konuşursunuz. Biz böyle törenlerde sunuculuk yaparken, ödül konuşması yapanları 'Kısa tutun lütfen' diye uyarırız. O törenler içinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir" sözlerini hatırlatan Uluç, "Yüzde 100 ayni fikirdeyim. Tamer ödül vermeye gelmiş. Hanımefendi daha ödülünü almadan mikrofona koşmuş, uzattıkça uzatıyor. Tamer ödülü uzatmış... 'Bunu alın, havaya kaldırıp gösterin ve öyle konuşun' demiş, kusurlu olmuş. Linççiler hemen yayılmış. İşte bu ortamda konuşuyor Pınar ve şöyle bitiriyor... 'Asıl Nihal'in o sırada 'Kesmemi mi istiyorsunuz' sözleri yakışık almadı.'"

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polemik, tamer karadağlı, pınar altuğ, hıncal uluç, nihal yalçın