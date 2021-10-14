https://tr.sputniknews.com/20211014/lise-ogrencisini-takip-edip-cinsel-organini-gosteren-tacizci-serbest-mahkeme-dokunma-yok-dedi-1049806437.html

Lise öğrencisini takip edip cinsel organını gösteren tacizci serbest: Mahkeme 'dokunma yok' dedi

Lise öğrencisini takip edip cinsel organını gösteren tacizci serbest: Mahkeme 'dokunma yok' dedi

Diyarbakır'da okul çıkışı evine giden lise öğrencisi A..B.'yi takip edip bina içerisinde taciz ettiği iddia edilen F.B., kızın babası tarafından yakalandı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T05:07+0300

2021-10-14T05:07+0300

2021-10-14T05:07+0300

türkiye

diyarbakır

cinsel taciz

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Olay, 11 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Lise öğrencisi A.B.(15) , okuldan çıkıp evine gitmek üzere oturdukları apartmanın önüne geldi. Burada F.B.'nin şüpheli hareketleri üzerine binaya girmeyen A.B., daha sonra asansörün kapısının açık olduğunu fark etti.Merdivenleri kullanarak yukarıya çıkan A.B.'nin güvenlik kamera görüntülerini yönetici olduğu için evinde de izleyebilen babası K.B., aşağı indi. Bu sırada F.B., kaçarak uzaklaştı. K.B., daha sonra F.B.’yi 100 metre ileride gördü. Görüntüleri telefondan gösteren baba K.B., şüpheli F.B'yi yakalayarak oturdukları binanın önüne getirdi.Bu sırada çevrede toplananlar durumu fark edince şüpheliye saldırdı. Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polisler şüpheli F.B.'yi linçten kurtararak karakola götürdü. Bina önünde bir süre gezinen ve ardından bina içerisine girerek fermuarını açan şüpheli F.B.'nin o anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Linç girişimi sonra yaşanan arbedenin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği olayda F.B.'nin 'Çocuğa cinsel taciz' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede 'temas' olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Yaşadığı şoku atlatamayan A.B., okuldan çıkışta eve döndüğünde binanın önünde bir kişiyi gördüğünü hareketler yaparak binaya çağırdığını anlattı. A.B., "Ben de sonradan başkasına söylüyor diye düşündüm. Hiç aldırış etmedim, binaya girince asansörün kapısı aralıklıydı. Çantamla oyalandım ki gitsin diye korktum çünkü. Sonra merdivenlerden çıkmak zorunda kaldım. O gün iyi ki asansöre binmedim, o düşünceyle benim artık psikolojim bozuldu. Her gün o düşünce kafamın içinde. Acaba gelir mi? Gelse bir şey yapar mı? Ya da yapmaz mı? Serbest çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden tutuklanmasını istiyorum. Elini kolunu sallayarak gezmesi çok zoruma gidiyor" dedi.Baba K.B., bina yöneticisi olduğu için evinden güvenlik kameraları görüntülerini izledikten sonra asansöre kızın binmeyeceğini anlayınca şüpheli F.B.'nin fermuarını açtığını ve cinsel organını çıkardığını söyledi. K.B., şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20211012/tacizciye-sokak-ortasinda-meydan-dayagi-1049759454.html

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diyarbakır, cinsel taciz