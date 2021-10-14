Politico: ABD, Biden döneminde Kuzey Akım-2’yle ilgili yaptırım planlamıyor

Gazetede yer alan haberde ABD’li Senatör Ted Kruz’un Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırım getirilmesi konusunda ısrar ettiği kaydedildi. Habere göre Kruz şu anda boru hattının durdurulmasını amacıyla yaptırım getirilmesi için yedi ABD büyükelçisinin onayını geciktiriyor. Gazeteye konuşan kaynaklarsa Kruz ile temasa geçen Beyaz Saray’ın, Biden yönetimi sırasında bir yaptırım getirilmeyeceğini açıkça belirttiği aktardı. Biden yönetimi Kuzey Akım-2 projesinde yer alan şirketlere karşı yaptırım getirmişti, ancak bu şirketler arasında projenin operatörü yer almıyor.
Politico gazetesi, Washington’ın ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili yaptırım uygulamayı planlamadığını yazdı.
Gazetede yer alan haberde ABD’li Senatör Ted Kruz’un Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırım getirilmesi konusunda ısrar ettiği kaydedildi. Habere göre Kruz şu anda boru hattının durdurulmasını amacıyla yaptırım getirilmesi için yedi ABD büyükelçisinin onayını geciktiriyor.
Gazeteye konuşan kaynaklarsa Kruz ile temasa geçen Beyaz Saray’ın, Biden yönetimi sırasında bir yaptırım getirilmeyeceğini açıkça belirttiği aktardı.
Biden yönetimi Kuzey Akım-2 projesinde yer alan şirketlere karşı yaptırım getirmişti, ancak bu şirketler arasında projenin operatörü yer almıyor.