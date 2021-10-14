https://tr.sputniknews.com/20211014/rusyanin-askeri-personel-icin-gonderdigi-100-bin-asi-ermenistana-ulasti-1049825200.html

Rusya'nın askeri personel için gönderdiği 100 bin aşı Ermenistan’a ulaştı

Rusya'nın askeri personel için gönderdiği 100 bin aşı Ermenistan’a ulaştı

Rus Sputnik V aşısından 100 bin dozluk bir partinin Ermenistan’daki Erebuni Havalimanı’na ulaştığı öğrenildi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T17:02+0300

2021-10-14T17:02+0300

2021-10-14T17:03+0300

koronavirüs

ermenistan

sputnik light

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Rusya'nın Ermenistan Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Igor Ratuşnyak, Sputnik Ermenistan’a demecinde Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 100 bin dozluk bir partinin Erebuni Havalimanı’na ulaştığını belirtti.Teslim alınan 100 bin dozun Ermeni askerlerin aşılan"ması için kullanılacağına dikkat çeken Ratuşnyak, “Bu teslimat, Rusya ve Ermenistan savunma bakanları arasında daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde Ermenistan Savunma Bakanlığı'na teslim edilecek” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 11 Ekim’de Ermeni mevkidaşı Arşak Karapetyan'la Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede ikili işbirliğinin kilit konuları, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun yanı sıra bölgesel güvenlik sorunları ve pandemi ile mücadele ele alınmıştı.Daha önce Erivan’ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın üretimini başlatmak üzere teknik hazırlıklara başladığı öğrenilmişti. Moskova’dan uzmanların denetimi altında gerçekleşecek olan üretim için henüz kesin tarih verilmedi.Son verilere göre pandeminin başından bu yana Ermeinstan’da 266 binden fazla vaka kaydedildi, neredeyse 5 bin 500 kişi koronavirüse yenik düştü. Şu ana kadar Ermenistan nüfusunun yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan 145 bin kişi aşıların tamamını yaptırmış durumda.

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ermenistan, sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v