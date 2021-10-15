https://tr.sputniknews.com/20211015/abdden-rusyaya-infye-aykiri-fuzeleri-avrupadan-cek-talebi-1049839833.html
ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
ABD’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden sorumlu özel temsilcisi Jeffrey Eberhardt, Rusya’nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF)... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T02:40+0300
2021-10-15T02:40+0300
2021-10-15T02:40+0300
dünya
avrupa
abd
rusya
joe biden
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843740_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_f6cd3511982251b0bccff601acb0770c.jpg
Eberhardt, RIA Novosti haber ajansının, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Avrupa’da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum (erteleme) uygulama teklifine nasıl baktığı sorusuna, “Rusya zaten bu türden füzeleri yerleştirerek INF’yi ihlal etmiş oldu. Bu sorunun çözümü, Rusların bu füzeleri çekmesi” ifadesini kullandı.ABD, Rusya’yı INF’yi ihlal etmekle suçlayarak 2019 başlarında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti. Rusya tüm suçlamaları reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin INF’den çekilmesiyle Avrupa’da gerilimin artması bağlamında, sorunun çözümü için yeni girişimde bulunmuştu. Rusya lideri, ülkesinin kendi özgür iradesiyle Avrupa’ya 9M729 füzelerini yerleştirmekten vazgeçmeye hazır olduğunu, bunun için NATO’nun da benzer adım atması gerektiğini açıklamıştı. Putin ayrıca Avrupa ve Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ndeki üslere ortak kontrol uygulanmasını teklif etmişti.NATO, haziran ayındaki zirvede, INF’nin feshinden sonra Rusya’nın, Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum uygulama teklifinin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843740_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c4d9946fc7d190357732423431653d6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, abd, rusya, joe biden, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi
ABD’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden sorumlu özel temsilcisi Jeffrey Eberhardt, Rusya’nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal ettiği iddia ettikleri füzeleri Avrupa’dan çekmesi gerektiğini belirtti.
Eberhardt, RIA Novosti haber ajansının, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Avrupa’da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum (erteleme) uygulama teklifine nasıl baktığı sorusuna, “Rusya zaten bu türden füzeleri yerleştirerek INF’yi ihlal etmiş oldu. Bu sorunun çözümü, Rusların bu füzeleri çekmesi” ifadesini kullandı.
ABD, Rusya’yı INF’yi ihlal etmekle suçlayarak 2019 başlarında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti. Rusya tüm suçlamaları reddetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin INF’den çekilmesiyle Avrupa’da gerilimin artması bağlamında, sorunun çözümü için yeni girişimde bulunmuştu. Rusya lideri, ülkesinin kendi özgür iradesiyle Avrupa’ya 9M729 füzelerini yerleştirmekten vazgeçmeye hazır olduğunu, bunun için NATO’nun da benzer adım atması gerektiğini açıklamıştı. Putin ayrıca Avrupa ve Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ndeki üslere ortak kontrol uygulanmasını teklif etmişti.
NATO, haziran ayındaki zirvede, INF’nin feshinden sonra Rusya’nın, Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum uygulama teklifinin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.