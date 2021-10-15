https://tr.sputniknews.com/20211015/abdden-rusyaya-infye-aykiri-fuzeleri-avrupadan-cek-talebi-1049839833.html

ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi

ABD’den Rusya’ya ‘INF’ye aykırı füzeleri Avrupa’dan çek’ talebi

ABD’nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden sorumlu özel temsilcisi Jeffrey Eberhardt, Rusya’nın, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF)... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T02:40+0300

2021-10-15T02:40+0300

2021-10-15T02:40+0300

dünya

avrupa

abd

rusya

joe biden

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

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Eberhardt, RIA Novosti haber ajansının, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Avrupa’da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum (erteleme) uygulama teklifine nasıl baktığı sorusuna, “Rusya zaten bu türden füzeleri yerleştirerek INF’yi ihlal etmiş oldu. Bu sorunun çözümü, Rusların bu füzeleri çekmesi” ifadesini kullandı.ABD, Rusya’yı INF’yi ihlal etmekle suçlayarak 2019 başlarında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti. Rusya tüm suçlamaları reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin INF’den çekilmesiyle Avrupa’da gerilimin artması bağlamında, sorunun çözümü için yeni girişimde bulunmuştu. Rusya lideri, ülkesinin kendi özgür iradesiyle Avrupa’ya 9M729 füzelerini yerleştirmekten vazgeçmeye hazır olduğunu, bunun için NATO’nun da benzer adım atması gerektiğini açıklamıştı. Putin ayrıca Avrupa ve Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’ndeki üslere ortak kontrol uygulanmasını teklif etmişti.NATO, haziran ayındaki zirvede, INF’nin feshinden sonra Rusya’nın, Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum uygulama teklifinin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

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avrupa, abd, rusya, joe biden, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)