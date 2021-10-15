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Ataşehir’de yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayıplara karıştı
Ataşehir’de yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayıplara karıştı
Ataşehir’de bir kişi inşaat malzemesi almak için girdiği dükkandan ayrıldığı sırada cebinde bulunan 15 bin lirayı sokağa düşürdü. O sırada yoldan geçen bir... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T13:04+0300
2021-10-15T13:04+0300
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kayıp
para
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İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde, inşaat malzemesi almak için girdiği elektrik dükkanında ödeme yapan Mehmet Ekinci dükkandan çıktığı sırada, işçilere vermek üzere cebine koyduğu 15 bin lirayı farkında olmadan cebinden düşürdü. Sokağa düşen 15 bin lirayı ise yoldan geçen bir kadın fark ederek aldı. Elindeki para ile dükkanların önüne gelerek bakınan kadın daha sonra arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.İlk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirten esnaf Burak Yapar, "Evet yaklaşık üç beş gün önceydi. Müşterimiz geldi sürekli bizimle çalışan bir arkadaşımız zaten. Aldığı malzemelerin ödemesini yaptı. Dedi ki şu ustaların parası var onları götürüp geleyim. Siz de o esnada malzemenizi hazırlayın dedi. Yani bu niyetle çıkmıştı buradan. Dükkandan çıktı, kapının önünde parayı düşürdü. Aradan çok kısa bir süre geçti. Otuz saniye, otuz beş saniye kadar. Bir tane kadın geliyor, parayı alıyor. Bizim dükkana doğru bir iki adım atıyor hani götüreyim, vereyim diye veya etraftakileri kandırma çabası da olabilir. Ondan sonra geri dönüyor. Yanındaki dükkana gider gibi yapıyor. Oraya da girmiyor. Ondan sonra arka sokağa giriyor, sonrası kayıp. Miktar belli ama paranın ne olduğu belli değil. Herhalde bulunamadı. Polise de gidildi. Kayıplara karışan para 15 bin. İki üç gündür zaten arkadaş burada, sürekli kamera kayıtlarına baktık. Ama herhangi bir şey yok yani” diye konuştu. Öte yandan, paranın sahibi Mehmet Ekinci parasını bulan kadından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Adamın sokakta düşürdüğü parayı sokaktan geçen bir kadının aldığı ve oradan uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
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istanbul, hırsız, kayıp, para, hırsızlık

Ataşehir’de yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayıplara karıştı

13:04 15.10.2021
© İHAAtaşehir’de yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayıplara karışan kadın
Ataşehir’de yolda bulduğu 15 bin TL'yi alıp arkasına bakmadan kayıplara karışan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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Ataşehir’de bir kişi inşaat malzemesi almak için girdiği dükkandan ayrıldığı sırada cebinde bulunan 15 bin lirayı sokağa düşürdü. O sırada yoldan geçen bir kadın 15 bin lirayı alarak arkasına dahi bakmadan kayıplara karıştı.
İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde, inşaat malzemesi almak için girdiği elektrik dükkanında ödeme yapan Mehmet Ekinci dükkandan çıktığı sırada, işçilere vermek üzere cebine koyduğu 15 bin lirayı farkında olmadan cebinden düşürdü. Sokağa düşen 15 bin lirayı ise yoldan geçen bir kadın fark ederek aldı. Elindeki para ile dükkanların önüne gelerek bakınan kadın daha sonra arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirten esnaf Burak Yapar, "Evet yaklaşık üç beş gün önceydi. Müşterimiz geldi sürekli bizimle çalışan bir arkadaşımız zaten. Aldığı malzemelerin ödemesini yaptı. Dedi ki şu ustaların parası var onları götürüp geleyim. Siz de o esnada malzemenizi hazırlayın dedi. Yani bu niyetle çıkmıştı buradan. Dükkandan çıktı, kapının önünde parayı düşürdü. Aradan çok kısa bir süre geçti. Otuz saniye, otuz beş saniye kadar. Bir tane kadın geliyor, parayı alıyor. Bizim dükkana doğru bir iki adım atıyor hani götüreyim, vereyim diye veya etraftakileri kandırma çabası da olabilir. Ondan sonra geri dönüyor. Yanındaki dükkana gider gibi yapıyor. Oraya da girmiyor. Ondan sonra arka sokağa giriyor, sonrası kayıp. Miktar belli ama paranın ne olduğu belli değil. Herhalde bulunamadı. Polise de gidildi. Kayıplara karışan para 15 bin. İki üç gündür zaten arkadaş burada, sürekli kamera kayıtlarına baktık. Ama herhangi bir şey yok yani” diye konuştu.
Öte yandan, paranın sahibi Mehmet Ekinci parasını bulan kadından şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Adamın sokakta düşürdüğü parayı sokaktan geçen bir kadının aldığı ve oradan uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.
212000
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