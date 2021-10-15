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Avrupalılar, Demir Çağı'nda bira ve mavi küflü peynir tüketiyormuş
Avrupalılar, Demir Çağı'nda bira ve mavi küflü peynir tüketiyormuş
Avrupalıların Demir Çağı'nda bugün hala tüketilen bira ve mavi küflü peynir yedikleri ortaya çıktı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T09:36+0300
2021-10-15T09:37+0300
yaşam
avrupa
bira
dışkı
demir çağı
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Binlerce yıllık insan dışkılarının incelenmesiyle Avrupa'da Demir Çağı'nda bile bira ve lüks kabul edilen mavi küflü peynir tüketildiği anlaşıldı. İnsan dışkısının kuru mağaralar, çöller, sulu ortamlar ve donmuş habitatlar gibi birkaç belirli alan dışında binlerce yıl kalabilmesi pek mümkün olmasa da Avusturya'da yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hallstatt-Dachstein bölgesinde tarih öncesi tuz madenlerinde Demir Çağı'ndan kalma bir insan dışkısı bulundu.Bilim insanları, dışkının üzerinde yaptıkları çalışmalarda dikkat çeken bilgiler ortaya çıkardı. Çalışmalarda, mavi küflü peynir ve bira üretiminde kullanılan 2 mantar türünün izine rastlandı.Madenin içindeki yüksek tuz konsantrasyonları ve yıllık yaklaşık 8 santigrat derece sabit sıcaklık, dışkı örneklerinin korunmasına olanak vermişti.Araştırmacılar bulguların, Demir Çağı Avrupa'sında mavi peynir ve bira tüketildiği yönündeki ilk moleküler kanıtı teşkil ettiklerini belirtti.Viyana'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde arkeolog olarak görev yapan çalışmanın yazarı Kerstin Kowarik, CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Fermente gıdaların uzun zamandır insanlık tarihinde önemli bir rol oynadığını gösterebildik" ifadelerini kullandı."Mutfak uygulamaları sofistikeydi" diyen Kowarik, fermantasyon gibi karmaşık gıda işleme tekniklerine dayanan ve büyük olasılıkla sadece gıdanın korunmasını değil, aynı zamanda belirli bir tada ulaşmayı da amaçlayan uygulamaların olduğunu belirtti.Bilim insanı, "Çalışmamız sayesinde, mavi peynirin Demir Çağı Avrupa'sında yaklaşık 2 bin 700 yıl önce üretildiğini göstererek bunu peynir ve süt ürünlerinin uzun mazisine ekledik" diye konuştu.
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avrupa, bira, dışkı, demir çağı

Avrupalılar, Demir Çağı'nda bira ve mavi küflü peynir tüketiyormuş

09:36 15.10.2021 (güncellendi: 09:37 15.10.2021)
© Flickr / Stuart Webstermavi küflü peynir
mavi küflü peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Flickr / Stuart Webster
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Avrupalıların Demir Çağı'nda bugün hala tüketilen bira ve mavi küflü peynir yedikleri ortaya çıktı.
Binlerce yıllık insan dışkılarının incelenmesiyle Avrupa'da Demir Çağı'nda bile bira ve lüks kabul edilen mavi küflü peynir tüketildiği anlaşıldı.
İnsan dışkısının kuru mağaralar, çöller, sulu ortamlar ve donmuş habitatlar gibi birkaç belirli alan dışında binlerce yıl kalabilmesi pek mümkün olmasa da Avusturya'da yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hallstatt-Dachstein bölgesinde tarih öncesi tuz madenlerinde Demir Çağı'ndan kalma bir insan dışkısı bulundu.
Bilim insanları, dışkının üzerinde yaptıkları çalışmalarda dikkat çeken bilgiler ortaya çıkardı. Çalışmalarda, mavi küflü peynir ve bira üretiminde kullanılan 2 mantar türünün izine rastlandı.
Madenin içindeki yüksek tuz konsantrasyonları ve yıllık yaklaşık 8 santigrat derece sabit sıcaklık, dışkı örneklerinin korunmasına olanak vermişti.
Araştırmacılar bulguların, Demir Çağı Avrupa'sında mavi peynir ve bira tüketildiği yönündeki ilk moleküler kanıtı teşkil ettiklerini belirtti.
Viyana'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde arkeolog olarak görev yapan çalışmanın yazarı Kerstin Kowarik, CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Fermente gıdaların uzun zamandır insanlık tarihinde önemli bir rol oynadığını gösterebildik" ifadelerini kullandı.
"Mutfak uygulamaları sofistikeydi" diyen Kowarik, fermantasyon gibi karmaşık gıda işleme tekniklerine dayanan ve büyük olasılıkla sadece gıdanın korunmasını değil, aynı zamanda belirli bir tada ulaşmayı da amaçlayan uygulamaların olduğunu belirtti.
Bilim insanı, "Çalışmamız sayesinde, mavi peynirin Demir Çağı Avrupa'sında yaklaşık 2 bin 700 yıl önce üretildiğini göstererek bunu peynir ve süt ürünlerinin uzun mazisine ekledik" diye konuştu.
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