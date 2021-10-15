https://tr.sputniknews.com/20211015/bulasici-olmayan-kovid-19-virusu-olusturuldu-1049864928.html

Bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü geliştirildi

Bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü geliştirildi

ABD’nin Rockefeller Üniversitesi’nden bilim insanlarının, koronavirüsün RNA’sını içeren ama bulaşıcı olmayan bir genetik yapı oluşturduğu belirtildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T19:42+0300

2021-10-15T19:42+0300

2021-10-15T19:47+0300

koronavirüs

bilim insanları

virüs

kovid-19

sars-cov2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/12/1044995698_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_945e0763d09dd7f71b5d6886c46ab3c0.jpg

Rockefeller Üniversitesi’nin açıklamasında, bilim insanlarının oluşturduğu yapının, virüs yaşam döngüsünün neredeyse tüm yönlerini taklit ettiği belirtilerek, “RNA, bir virüsün kendini kopyalaması için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri içeriyor, fakat içinde, virüsün insan hücrelerine sızmasına ve insana hastalık bulaştırmasına izin veren sivri uçlu proteinleri oluşturmak için talimatlar yok” ifadesine yer verildi.Dolayısıyla virüs, laboratuvar koşullarında hücrelere yerleştirildiğinde, komşu hücrelere yayılma yeteneğine sahip olmayan kopyalar üretiyor.Bu kopyalama yönteminin Daha önce Hepatit C gibi diğer virüslere karşı ilaç geliştirilmesinde başarılı sonuçlar verdiği kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilim insanları, virüs, kovid-19, sars-cov2