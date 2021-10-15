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https://tr.sputniknews.com/20211015/dogecoin-katili-shiba-inu-btcturkte-listeleniyor-1049844772.html
'Dogecoin katili' Shiba Inu, BTCTurk'te listeleniyor
'Dogecoin katili' Shiba Inu, BTCTurk'te listeleniyor
İkinci en büyük köpek kripto para birimi olan ve 'Dogecoin katili' olarak nitelendirilen Shiba Inu'nun Türkiye'nin en büyük kripto borsası BTCTurk'te... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:29+0300
2021-10-15T10:29+0300
borsa
kripto para
btcturk
dogecoin
shiba coin
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Shiba Inu (SHIB), Türkiye'nin en büyük ve en eski kripto borsası olan BTCTurk'te listelenecek.Yükselişiyle borsalardaki işlem hacimlerinde rekor seviyelere ulaşan ve Twitter üzerinde de kısa sürede en çok bahsedilen kripto para haline gelen SHIB, Türk borsasında da yerini alacak.BTCTurk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SHIB'in yarın yerel saatle 15.00'tde işleme açılacağını duyurdu.Bugün kısa sürede yüzde 10 değer kaybeden SHIB, son olarak 0.0000276 dolar üzerinden alıcı buluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211007/elon-muskin-paylasimi-sonrasinda-shib-adli-alt-coin-yuzde-400e-yakin-deger-kazandi-1049617037.html
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borsa, kripto para, btcturk, dogecoin, shiba coin

'Dogecoin katili' Shiba Inu, BTCTurk'te listeleniyor

10:29 15.10.2021
© AFP 2021 / MARTIN BUREAUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / MARTIN BUREAU
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İkinci en büyük köpek kripto para birimi olan ve 'Dogecoin katili' olarak nitelendirilen Shiba Inu'nun Türkiye'nin en büyük kripto borsası BTCTurk'te listeleneceği bildirildi.
Shiba Inu (SHIB), Türkiye'nin en büyük ve en eski kripto borsası olan BTCTurk'te listelenecek.
Yükselişiyle borsalardaki işlem hacimlerinde rekor seviyelere ulaşan ve Twitter üzerinde de kısa sürede en çok bahsedilen kripto para haline gelen SHIB, Türk borsasında da yerini alacak.
BTCTurk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SHIB'in yarın yerel saatle 15.00'tde işleme açılacağını duyurdu.
Bugün kısa sürede yüzde 10 değer kaybeden SHIB, son olarak 0.0000276 dolar üzerinden alıcı buluyor.
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