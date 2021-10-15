https://tr.sputniknews.com/20211015/dogecoin-katili-shiba-inu-btcturkte-listeleniyor-1049844772.html

'Dogecoin katili' Shiba Inu, BTCTurk'te listeleniyor

'Dogecoin katili' Shiba Inu, BTCTurk'te listeleniyor

İkinci en büyük köpek kripto para birimi olan ve 'Dogecoin katili' olarak nitelendirilen Shiba Inu'nun Türkiye'nin en büyük kripto borsası BTCTurk'te... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T10:29+0300

2021-10-15T10:29+0300

2021-10-15T10:29+0300

borsa

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Shiba Inu (SHIB), Türkiye'nin en büyük ve en eski kripto borsası olan BTCTurk'te listelenecek.Yükselişiyle borsalardaki işlem hacimlerinde rekor seviyelere ulaşan ve Twitter üzerinde de kısa sürede en çok bahsedilen kripto para haline gelen SHIB, Türk borsasında da yerini alacak.BTCTurk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, SHIB'in yarın yerel saatle 15.00'tde işleme açılacağını duyurdu.Bugün kısa sürede yüzde 10 değer kaybeden SHIB, son olarak 0.0000276 dolar üzerinden alıcı buluyor.

https://tr.sputniknews.com/20211007/elon-muskin-paylasimi-sonrasinda-shib-adli-alt-coin-yuzde-400e-yakin-deger-kazandi-1049617037.html

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borsa, kripto para, btcturk, dogecoin, shiba coin