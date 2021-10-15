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Jared Leto, ölümcül hastalığı olan Rus hayranının doğum gününü kutladı
Jared Leto, ölümcül hastalığı olan Rus hayranının doğum gününü kutladı
ABD’li aktör ve şarkıcı Jared Leto, ölümcül hasta olan bir Rus hayranının doğum gününü kutlamasının ardından Rusya’da dikkatleri üzerine topladı. Moskova’da... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T13:50+0300
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rus
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ikili görüşme
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görüşme
hayran
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Jared Leto görüntülü arama ile, ölümcül hastalığı nedeniyle bakımevinde kalan Rus hayranı Petrova’nın doğum gününü kutladı.Telefon görüşmesi, Petrova’nın kardeşi Maksim’in irtibata geçmesi üzerine, hasta yetişkin ve çocuklara destek veren Vera isimli bir vakıf tarafından organize edildi.Leto, 27. yaş günü vesilesiyle Petrova ile 10 dakikalık bir görüşme yaptı.Görüşmenin kaydı vakıf tarafından yayınlandı. Petrova’nın mutluluğu ve şaşkınlığı kameraya yansıdı.
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Jared Leto, ölümcül hastalığı olan Rus hayranının doğum gününü kutladı

13:50 15.10.2021
© AFP 2021 / Angela WeissJared Leto
Jared Leto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / Angela Weiss
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ABD’li aktör ve şarkıcı Jared Leto, ölümcül hasta olan bir Rus hayranının doğum gününü kutlamasının ardından Rusya’da dikkatleri üzerine topladı. Moskova’da bir bakımevinde kalan Anastasya Petrova, Leto’nun rock müzik grubu Thirty Seconds to Mars’ın büyük hayranı.
Jared Leto görüntülü arama ile, ölümcül hastalığı nedeniyle bakımevinde kalan Rus hayranı Petrova’nın doğum gününü kutladı.
Telefon görüşmesi, Petrova’nın kardeşi Maksim’in irtibata geçmesi üzerine, hasta yetişkin ve çocuklara destek veren Vera isimli bir vakıf tarafından organize edildi.
Leto, 27. yaş günü vesilesiyle Petrova ile 10 dakikalık bir görüşme yaptı.
Görüşmenin kaydı vakıf tarafından yayınlandı. Petrova’nın mutluluğu ve şaşkınlığı kameraya yansıdı.
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