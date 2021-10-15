https://tr.sputniknews.com/20211015/jared-leto-olumcul-hastaligi-olan-rus-hayraninin-dogum-gununu-kutladi-1049852204.html

Jared Leto, ölümcül hastalığı olan Rus hayranının doğum gününü kutladı

Jared Leto, ölümcül hastalığı olan Rus hayranının doğum gününü kutladı

ABD’li aktör ve şarkıcı Jared Leto, ölümcül hasta olan bir Rus hayranının doğum gününü kutlamasının ardından Rusya’da dikkatleri üzerine topladı. Moskova’da... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

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Jared Leto görüntülü arama ile, ölümcül hastalığı nedeniyle bakımevinde kalan Rus hayranı Petrova’nın doğum gününü kutladı.Telefon görüşmesi, Petrova’nın kardeşi Maksim’in irtibata geçmesi üzerine, hasta yetişkin ve çocuklara destek veren Vera isimli bir vakıf tarafından organize edildi.Leto, 27. yaş günü vesilesiyle Petrova ile 10 dakikalık bir görüşme yaptı.Görüşmenin kaydı vakıf tarafından yayınlandı. Petrova’nın mutluluğu ve şaşkınlığı kameraya yansıdı.

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